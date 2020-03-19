Советы от первого в России выздоровевшего от коронавируса Вань Юньбиня по профилактике и течению болезни

Гражданина Китая лечили в Чите. Выписали 12 февраля. Вот его советы: хорошо отдыхать, сохранять положительный настрой,в людных местах — носить маски, а дома выполнять простые упражнения: чаще проветривать помещение, не курить и не пить алкоголь.

Гражданин Китая Вань Юньбинь, который одним из первых в России перенес коронавирус

Супруга гражданина Китая Вань Юньбиня, который одним из первых в России перенес коронавирус и проходил лечение в краевой клинической инфекционной больнице в Чите, рассказала региональному Минздраву, чем занимается семья после выписки из стационара.

-У нас все хорошо, муж и дочка сейчас в Чите, я по работе нахожусь в Амурской области. Конечно, мы следим за ситуацией с распространением заболевания в России и по всему миру. Стараемся внимательнее относиться к своему здоровью и не посещать общественные места. Мы первыми столкнулись с новой инфекцией, в условии изоляции выполняли все рекомендации врачей и теперь можем поделиться опытом с земляками. Главное – соблюдать все меры профилактики, а еще не паниковать, психологически поддерживать родных и друзей, если у них обнаружатся признаки заболевания. Если будет положительный настрой, это станет залогом выздоровления, — поделилась она.

Она добавила, что у мужа тоже есть несколько рекомендаций: хорошо отдыхать (это, по его мнению, самое главное), сохранять положительный настрой. Если идёте в людные места — носить маски, а дома выполнять простые упражнения: чаще проветривать помещение, не курить и не пить алкоголь — это вредит организму.



我也想提一点建议：1好好休息（这个最重要）2保持快乐的心情，3去人多的地方最好戴口罩4简单地锻炼一下，5家里要经常通风，6最好是少抽烟喝酒，这个不会提高免疫力，反而伤害身体Напомним, что гражданин Китая Вань Юньбинь, который одним из первых в России перенес коронавирус и проходил лечение в краевой клинической инфекционной больнице в Чите, выписан 12 февраля. Результаты анализов дважды подтвердили отсутствие инфекции в его организме. При выписке гражданин Китая поблагодарил сотрудников больницы.

Мужчина получил необходимое комплексное лечение согласно всем правилам и порядкам оказания медицинской помощи. Жена и дочь Вань Юньбиня находились под наблюдением врачей как контактные до пятницы, 14 февраля, затем были отпущены домой. У них были взяты анализы на наличие коронавирусной инфекции, которые показали отрицательный результат, — отметил главный врач инфекционной больницы Сергей Юрчук.

Наши инфекционисты правильно подобрали тактику лечения, благодаря своевременным рекомендациям специалистов высшей школы — Читинской государственной медицинской академии и рекомендациям министерства здравоохранения РФ пациент пошел на поправку. Ситуацию ежедневно находилась под контролем Роспотребнадзора, — подчеркнул министр здравоохранения Забайкальского края Валерий Кожевников.

По данным на 17 марта, случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Забайкальском крае не выявлено.

Замминистра здравоохранения региона Юлия Зверочкина напоминает о мерах профилактики респираторных заболеваний: необходимо чаще мыть руки, использовать дезинфицирующие средства, проводить влажную уборку помещений и поверхностей с максимальной частотой, дезинфицировать гаджеты и оргтехнику, регулярно проветривать, избегать контакта с заболевшими и мест массового скопления людей, в общественных местах пользоваться масками.

По вопросам профилактики коронавирусной инфекции все граждане могут обращаться в Единый консультационный центр Роспотребнадзора по телефону 8-800-555-49-43 (работает круглосуточно)

Источник: chitazdrav.ru