19.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Здоровье / Образование / Общество

Гены человека могут активизироваться после его смерти

15:52 19.03.2020 Фото: pixabay.com
0

На данный момент ученые не знают причину, почему гены активизируются после смерти, но открытие имеет большое значение для науки.

Гены человека могут активизироваться после его смерти
Ученые ожидали, что увидят устойчивое уменьшение новых копий генов, но заметили, что 1% генов ожил

Смерть – не конец, ученые обнаружили уникальные гены
Некоторые ученые считают, что смерть нельзя определить как процесс, когда останавливаются все процессы организма. Исследователи выяснили, что в человеческом организме существуют спящие гены, которые могут активироваться через несколько часов или даже дней после смерти.

На данный момент ученые не разгадали загадку того, как именно это происходит.

«Мы действительно ничего не знаем о том, что происходит, когда ты умираешь», — говорит Питер Нобл, бывший профессор Университета Алабамы.
Методику измерения активности генов протестировали Нобл со своими коллегами из Вашингтонского университета. Ученые ожидали, что увидят устойчивое уменьшение новых копий генов, но заметили, что 1% генов ожил, будто клетки готовились что-то построить.
Исследователи провели повторные эксперименты, которые подтвердили, что гены становились активными спустя несколько часов или дней после гибели организма.

Позже группа исследователей во главе с Родериком Гуиго из Барселонского центра геномной регуляции обнаружила посмертную активность генов уже у людей.

На данный момент ученые не знают причину, почему гены активизируются после смерти, но открытие имеет большое значение для науки.

Источник: znaj.ua

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Смогут ли в будущем воскрешать умерших людей?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Давление в верхней части груди, температура и боль в горле: первые симптомы коронавируса у заболевшего петербуржца Петра Тюшкевича 1
16:54 19-03-2020
Давление в верхней части груди, температура и боль в горле: первые симптомы коронавируса у заболевшего петербуржца Петра Тюшкевича
К Земле несется астероид Апофис, есть ли повод для паники?
16:49 19-03-2020
К Земле несется астероид Апофис, есть ли повод для паники?
БердскПять масок в одни руки: Ограничил продажу масок магазин «Продсиб» из-за огромного спроса в Бердске
16:46 19-03-2020
Пять масок в одни руки: Ограничил продажу масок магазин «Продсиб» из-за огромного спроса в Бердске
БердскСемья фотографа в противогазах покупает продукты и танцует на улице в Бердске. Видео гуляет по сети
16:45 19-03-2020
Семья фотографа в противогазах покупает продукты и танцует на улице в Бердске. Видео гуляет по сети
Головная боль весной. Каковы причины и как бороться?
16:45 19-03-2020
Головная боль весной. Каковы причины и как бороться?
Сухие ноги: 8 способов избавления от сухости стоп, которые добавят гладкость коже
16:43 19-03-2020
Сухие ноги: 8 способов избавления от сухости стоп, которые добавят гладкость коже
Бердск19 человек прилетевшие из Испании и Италии находятся на домашнем карантине аз-за подозрения на коронавирус в Бердске
16:41 19-03-2020
19 человек прилетевшие из Испании и Италии находятся на домашнем карантине аз-за подозрения на коронавирус в Бердске
Какие мужские имена присущи ветреным мужчинам? Узнай их имена! Их всего три
16:38 19-03-2020
Какие мужские имена присущи ветреным мужчинам? Узнай их имена! Их всего три
Второсортные существа: Только в Средневековье женщину признали человеком
16:34 19-03-2020
Второсортные существа: Только в Средневековье женщину признали человеком
Сожгло половые органы электрику из-за удара током в Москве
16:30 19-03-2020
Сожгло половые органы электрику из-за удара током в Москве