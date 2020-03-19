Гены человека могут активизироваться после его смерти

На данный момент ученые не знают причину, почему гены активизируются после смерти, но открытие имеет большое значение для науки.

Ученые ожидали, что увидят устойчивое уменьшение новых копий генов, но заметили, что 1% генов ожил

Смерть – не конец, ученые обнаружили уникальные гены

Некоторые ученые считают, что смерть нельзя определить как процесс, когда останавливаются все процессы организма. Исследователи выяснили, что в человеческом организме существуют спящие гены, которые могут активироваться через несколько часов или даже дней после смерти.

На данный момент ученые не разгадали загадку того, как именно это происходит.

«Мы действительно ничего не знаем о том, что происходит, когда ты умираешь», — говорит Питер Нобл, бывший профессор Университета Алабамы.

Методику измерения активности генов протестировали Нобл со своими коллегами из Вашингтонского университета. Ученые ожидали, что увидят устойчивое уменьшение новых копий генов, но заметили, что 1% генов ожил, будто клетки готовились что-то построить.

Исследователи провели повторные эксперименты, которые подтвердили, что гены становились активными спустя несколько часов или дней после гибели организма.

Позже группа исследователей во главе с Родериком Гуиго из Барселонского центра геномной регуляции обнаружила посмертную активность генов уже у людей.

На данный момент ученые не знают причину, почему гены активизируются после смерти, но открытие имеет большое значение для науки.

Источник: znaj.ua