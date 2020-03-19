Неземные пейзажи многовековых ледников найдены в пещере Исландии

Глубина подземного хода не превышает 50 метров, а ширина пещеры — всего 10 метров. В зимние месяцы внутри слышен треск, вызванный движением ледника.

Ледяные пещеры в национальном парке Скафтафедль в Исландии – результат многовековых ледниковых отложений.

Многовековые лед голубых оттенков можно обнаружить в пещере национального парка Скафтафелль (Skaftafell) на юго-востоке Исландии. Солнечный свет, рассеиваясь по поверхности ледника Svínafellsjökull, рисует на сводах ледяной пещеры удивительные картины, создавая иллюзию присутствия на морской глубине.

Исландские пещеры // Winfried Veil, Flickr

Глубина подземного хода не превышает 50 метров, а ширина пещеры — всего 10 метров. В зимние месяцы внутри слышен треск, вызванный движением ледника.

Исландские пещеры // Winfried Veil, Flickr

Такие чистые голубые и синие оттенки — результат отсутствия во льдах пузырьков воздуха. Увидеть цветной лед можно при определенных погодных условиях; один из них — отсутствие или минимальное количество снега на поверхности.



Исландские пещеры // Winfried Veil, Flickr Исландские пещеры // Winfried Veil, Flickr

Лед насыщенного небесно-голубого цвета лучше всего наблюдать в январе и феврале; именно в этот период оттенки лазури, обрамленные снежным покровом, выглядят фантастически.

Источник: znaj.ua