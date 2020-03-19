Путин: почему Лукашенко не признает Крым российским

Александр Лукашенко и Владимир Путин на встрече в Кремле

Президент России Владимир Путин заявил, что Белоруссия имеет право на самостоятельность. По его словам, мы союзное, но не единое государство.

«Белоруссия имеет право, это суверенное, независимое государство, несмотря на то что мы строим союзное государство. Это не в прямом смысле единое государство, это все-таки два разных субъекта международного права. Беларусь – независимая суверенная страна и имеет право проводить ту внешнюю политику, которую считает для себя целесообразной и полезной», — сказал президент на встрече с представителями общественности в Севастополе.

Источник: РИА Новости