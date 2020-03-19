По видеосвязи будут рассматривать дела суды России из-за коронавируса

Доступ посетителей в здания судов, в том числе мировых и районных, ограничат.

Суды будут больше работать удаленно

Российские суды ограничат рассмотрение уголовных дел и доступ посетителей из-за коронавирусной инфекции. Судам также рекомендовано чаще применять видео-конференц-связь. Как сообщили ТАСС в Верховном суде России, соответствующее постановление принял президиум Верховного суда.

«В связи с угрозой распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции < ...> президиум Верховного суда постановил приостановить личный прием граждан в судах, рассматривать только категории дел безотлагательного характера (об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособным, в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни, и другие), а также в порядке приказного, упрощенного производства», — сообщили в Верховном суде.

Кроме того, всем судам при наличии технической возможности рекомендовано инициировать рассмотрение дел путем использования систем видео-конференц-связи.

Президиум Верховного суда постановил ограничить доступ в суды лиц, не являющихся участниками судебных процессов.

В постановлении также говорится, что все судьи и работники аппаратов судов должны перейти в режим самоизоляции при малейших признаках заболевания.

Такие ограничительные меры будут действовать с 19 марта по 10 апреля.

Источник: ТАСС