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Изменщиками назвали бородатых посетителей барбершопов ученые

13:15 19.03.2020 Фото: РЕН ТВ
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Самыми верными оказались бритые мужчины — среди них в «хождении налево» сознались только 29%.

Изменщиками назвали бородатых посетителей барбершопов ученые
Бородачи — главные любители сходить «налево»

Социологи выяснили, какие мужчины чаще всего изменяют своим партнершам.

Опрос был проведен экспертами сервиса онлайн-знакомств Illicit Encounters. В исследовании приняло участие около тысячи мужчин.

По данным экспертов, чаще всего изменяют партнершам мужчины с ухоженными бородами — постоянные посетители барбершопов.

Из бородачей постоянные измены подтвердили 58%, мужчины с щетиной на лице изменяют в 52% случаев, у обладателей длинной бороды измены составляют 38%.

Самыми верными оказались бритые мужчины — среди них в «хождении налево» сознались только 29%.

Также установлена зависимость между числом татуировок на теле и частотой измен. Больше всего изменяют обладатели «рукавов» — полностью покрытых рисунками рук.

Источник: РЕН ТВ

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