Запретить выходить на улицу больным ОРВИ могут в России из-за коронавируса

Коронавирус может привезти к смерти

Российские власти обсуждают возможность усиления ограничительных мер в связи с распространением коронавируса COVID-19, сообщил РИА Новости источник в правительстве России.

По его словам, обсуждаются «различные варианты». Тщательно анализируется ситуация с коронавирусом в таких странах, как Китай, Италия, Франция, Испания. Речь может пойти о сокращении или отмене массовых мероприятий, о дезинфекции рабочих помещений и об изменении режима работы. Обсуждается возможность рекомендовать работодателям «подумать об удаленной работе для своих сотрудников».

Также обсуждается возможность рекомендовать всем россиянам не выходить из дома при появлении симптомов ОРВИ и немедленно вызывать врача в этом случае.

«Понятно, что многим людям все эти рекомендации и решения, главным образом те, в которых речь может пойти об ограничениях и возможных запретах, могут показаться избыточными. Но надо понимать, что ученые, специалисты-эпидемиологи, медики считают, что именно такие шаги являются очень эффективными в борьбе с эпидемией», ‒ отметил источник в правительстве России.

Ранее радио Sputnik сообщило о состоянии госпитализированных с коронавирусной инфекцией в Самарской области.

Источник: РИА Новости