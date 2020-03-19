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Бактерицидные лампы для защиты от коронавируса срочно закупает мэрия для школ и детсадов Бердска

12:39 19.03.2020, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Также ООО «Медсклад» произведет 10 000 марлевых масок для школ. Мэр города Евгений Шестернин рассказал, что средства защиты для детей должны приготовить к их выходу с каникул.

Бактерицидные лампы для защиты от коронавируса срочно закупает мэрия для школ и детсадов Бердска
Бактерицидные лампы и маски от коронавируса привезут в школы и детсады Бердска
Сюжет: Короновирус.Бердск.Вопросы
Бактерицидные лампы для защиты от коронавируса срочно закупает мэрия для школ и детсадов Бердска

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Бактерицидные лампы срочно закупает мэрия для школьников и детсадов Бердска. Также для них произведут 10 000 марлевых масок. Об этом рассказал мэр города Евгений Шестернин на сессии совета депутатов 19 марта. Напомним, что в регионе было введено положение по экстренному контролю. В Новосибирске зарегистрирован первый случай коронавируса.

— Пока школьники на каникулах, мы готовим закуп бактерицидных ламп, средств индивидуальной защиты. В детские сады эти средства будут направлены в ближайшее время, — сказал Евгений Анатольевич.

Напомним повязки для жителей города будет выпускать ООО «Медскалад». Они будут марлевые и продаваться в магазинах сети «Продсиб», а не аптеках, так как у них нет лицензии.

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