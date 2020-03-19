Хоть помирай, но иди к врачу: Просидел 2 часа с соплями и кашлем пациент в ЦГБ Бердска. Доктора ждите при температуре выше 38

Пациенты с ОРВИ, которые в состоянии ходить, должны добраться до поликлиники сами, несмотря на кашель, сопли и чихание.

К больным с простудой только при наличии высокой температуры приедет скорая помощь

Продолжается эпидсезон ОРВИ в Бердске. Многие уже переболели вирусной инфекцией, кто-то на ее пике только заболевает. Не обошел вирус стороной 32-летнего сына Натальи Семеновой. Он пришел на работу 18 марта с насморком и кашлем. Видя состояние подчиненного, руководитель отправил его домой.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Наталья Семенова, все признаки ОРВИ у ее сына были налицо, но температура была 36,9 градусов. Так как сейчас много говорится об опасности коронавируса, сами же медики советуют при симптомах ОРВИ вызывать врача на дом, отметила Наталья Александровна. Этим советом она и воспользовалась. Бердчанка позвонила в регистратуру, но специалист ответил, что врач выезжает на вызовы только до 12.00. а так как уже это время прошло, больному придется самому идти на прием к врачу в поликлинику.

Наталья Александровна набрала номер телефона скорой помощи, там ее расспросили, в том числе и о температуре больного, и ответили, что приезжают на дом к пациентам только с высокой температурой.

Следующий звонок был в приемную главврача горбольницы. Девушка на другом конце провода ответила, что по этому вопросу бердчанке стоит обратиться к заведующему поликлиникой. Дальше Семенова звонить никому не стала. Отправила сына в больницу.

— Сына записали на прием к терапевту. Он отсидел в очереди с насморком и кашлем два часа. Ничего не могу сказать плохого про врача, который принимал сына. Она внимательно его выслушала, осмотрела, назначила лечение, выписала рецепт, больничный и отправила домой. Мне только одно непонятно: как поступать в сложившейся ситуации, когда человек болен и опасен для окружающих. Нам говорят: не распространяйте заразу, оставайтесь дома, а на практике — идите в поликлинику кашляйте и чихайте, заражайте других людей, — возмущалась Наталья Семенова.

Ситуация, когда при ОРВИ нет высокой температуры, не является экстренной, объяснил «Курьер. Среда. Бердск» замглавврача бердской горбольницы Марат Зарипов.

— Температуры 38,5 -39 градусов у пациента нет. Поэтому все это делается в плановом порядке. Врачу нужно посмотреть, есть ли необходимость открыть больничный лист нетрудоспособности, определиться с дальнейшей тактикой лечения. Может, необходимо показать пациента каким-то другим специалистам. Или при необходимости взять какие-либо анализы. Врач выходит на дом только тогда, когда есть высокая температура и пациент не в состоянии прийти на территорию поликлинику, — подчеркнул Марат Марсович.

Итак, вызвать врача или «скорую» на дом пациенту с ОРВИ можно только в том случае, когда температура тела превышает 38,5 градусов.

Если к сезонному ОРВИ бердчане уже привыкли, то эпидемии коронавируса, разбушевавшегося по всему миру, некоторые из них ожидают с опаской. Меры противодействия короновирусу принимаются как на уровне государства, так и на уровне регионов и городов.

Постановление горадминистрации Бердска «О противодействии завозу и распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории города Бердска», подписанное главой Евгением Шестерниным, вышло 17 марта 2020 года. Создан оперативный штаб.

В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьей 16 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 №5 «Одополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», распоряжением губернатора Новосибирской области от 16.03.2020 № 44-р «О противодействии завозу и распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Новосибирской области», уставом города Бердска постановляю:

1. Утвердить состав оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории города Бердска (приложение).

2. Рекомендовать гражданам, вернувшимся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV):

1)передавать сведения о месте и датах их пребывания, возвращения, контактной информации на «горячую линию», организованную в городе Бердске, через единый номер 112;

2)при появлении первых симптомов респираторной инфекции незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

3)соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому.

3. Рекомендовать гражданам, прибывшим из стран с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в город Бердск (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест).

4. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории города Бердска:

1)обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

2)оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

3)не командировать сотрудников в страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

4)информировать Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области в городе Бердске (адрес: 630055, НСО, г. Новосибирск, ул. Иванова, 6, тел. (383)-332-05-58, upravlenie@54rospotrebnadzor.ru) и ГБУЗ НСО «БЦГБ» (адрес: Бердск ул. Островского, 53, тел: (38341)-2-66-77, e-mail: bcgb@nso.ru) в случае прибытия работников из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

5. Рекомендовать медицинским учреждениям города Бердска:



1)обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, прибывших из стран с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

2)принять меры по своевременному выявлению больных с симптомами респираторной инфекции, обеспечению качественной медицинской помощи на уровне первичного звена, обратив особое внимание на лиц из групп риска (лиц в возрасте старше 60 лет, в том числе в организациях социального обслуживания, а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем), а также уточнить сведения о лицах в возрасте старше 60 лет, а также лицах в возрасте от 20 до 60 лет, страдающих хроническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

6. Муниципальным учреждениям и предприятиям города Бердска принять меры по:

1)ограничению проведения массовых культурных, спортивных и других мероприятий;

2)усилению контроля за санитарно — гигиеническим состоянием используемых помещений,



проведению ежедневной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств;

3)поддержанию неснижаемого запаса средств индивидуальной защиты (маски);

4)ежедневному измерению температуры тела работников, отстранению от нахождения на рабочем месте лиц с наличием признаков заболевания, клиническими проявлениями ОРВИ и гриппа, своевременной изоляции лиц, имеющих признаки инфекционного заболевания.

7. МКУ «Управление образования и молодежной политики» (Тузова Ж.Л.):

1)обеспечить выполнение противоэпидемического режима в дошкольных учреждениях, образовательных организациях, расположенных на территории города Бердска (далее – образовательные организации): ежедневное проведение утреннего фильтра среди детей до 7 лет, ведение регулярной текущей дезинфекции, масочный режим, кварцевание, использование средств неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ;

2)продолжить еженедельный мониторинг посещаемости и заболеваемости детей острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом в образовательных организациях;

3)создать и поддерживать достаточный запас дезинфицирующих средств, термометров, одноразовых масок для сотрудников образовательных организаций, обеспечить наличие бактерицидных облучателей.

8. Рекомендовать руководителям образовательных организаций среднего профессионального образования, расположенных на территории города Бердска:

1)организовать и обеспечить проведение в полном объеме санитарно-гигиенических мероприятий (введение масочного и дезинфекционного режимов);

2)продлить каникулы иностранным студентам, выехавшим вэпидемиологически неблагополучные по новой коронавирусной инфекции (2019#nCoV) страны;

3) рассмотреть возможность дистанционного обучения;

4)исключить участие студентов в международных конференциях, учебе по обмену в эпидемиологически неблагополучных по новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) странах.

9. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Бердска обеспечить координацию действий органов местного самоуправления города Бердска и предприятий (организаций, учреждений).

Как понятно из постановления, бердчане, вернувшиеся с территорий, где зарегистрированы случаи коронавируса, с симптомами вируса, должны оставаться дома и вызвать врача. Видимо, в этом случае температура пациента не будет учитываться.