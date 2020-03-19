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Как развивается коронавирус в организме человека по дням

16:18 19.03.2020 Фото: pixabay.com
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Команда ученых из Уханя доложила, что болезнь может прогрессировать от легкого кашля до серьезных респираторных проблем всего за восемь дней. Подчеркивается, что первые симптомы проявляются не сразу после инфицирования.

Как развивается коронавирус в организме человека по дням
Первые симптомы проявляются не сразу после инфицирования
Сюжет: Короновирус.Бердск.Вопросы
Как развивается коронавирус в организме человека по дням

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Исследования были проведены на основе историй болезни пациентов двух больницах города Ухань.

Стоит напомнить нашим читателям, что еще в конце февраля 2020 года китайские медики заявляли о пике эпидемии коронавируса covid-19 в КНР. Однако, в государствах Европы и американских континентов болезнь все еще ведет себя агрессивно. Именно поэтому китайские ученые рассказали, как протекает заболевание.

Об этом стало известно благодаря информации изданий Daily Mail и Business Insider, исследования были проведены на основе историй болезни пациентов двух больниц города Ухань, которые поступили в эти лечебные заведения после 29 декабря 2019 года, а выписались или же умерли к 31 января 2020 года.

День 1−4.

У пациентов наблюдалось повышение температуры. Могли появляться утомляемость, боль в мышцах и сухой кашель. У некоторых в течение пары предшествующих дней могли быть диарея или тошнота. 60-летняя врач из Лондона Клэр Герада, бывший председатель Королевского колледжа врачей общей практики, которая успешно поправилась после заражения COVID-19, рассказывала, что у нее первыми симптомами стали легкий сухой кашель и усталость.

По ее словам, начало болезни было настолько мягким, что она и не подумала, что это может быть чем-то серьезным.

День 5−6.

У пациентов начинается затруднение дыхания — особенно у пожилых людей с уже существующими проблемами со здоровьем.

День 7.

На этом этапе, как показывают исследование в Ухане, заболевшие обычно поступали в больницы — проблемы с дыханием усиливались. В то же время, у подавляющего большинства инфицированных симптомы начинали идти на спад.
День 8−9.

У пациентов, тяжело переносящих инфекцию (около 15% от числа всех заболевших), развивались признаки острого респираторного дистресс-синдрома: легкие уже не могли должным образом обеспечивать кислородом жизненно важные органы.

День 10−11.

Пациенты с усилившимися симптомами обычно поступали в отделения реанимации. У них могли проявляться также боли в животе.

День 12.

У выздоравливающих обычно начинала снижаться температура.
День 17.

К этому времени выздоравливающих обычно выписывали.

Подчеркивается, что повышенная температура, один из первых симптомов, COVID-19 обычно сохранялась в течение 12 дней. А кашель мог длиться дольше. При выписке 45% пациентов все еще кашляли.

Одышка чаще всего прекращалась спустя 13 дней у выживших. Или же сохранялась до конца у тех, кто скончался. Обычно период от начала болезни до выздоровления составлял в среднем 22 дня. А до смерти — 18,5 дней.

Другая команда ученых из Уханя доложила, что болезнь может прогрессировать от легкого кашля до серьезных респираторных проблем всего за восемь дней. Подчеркивается, что первые симптомы проявляются не сразу после инфицирования.

Человек может быть уже заражен, но не ощущать никаких признаков болезни в течение пяти или даже больше дней.

Источник: znaj.ua

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