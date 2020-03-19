Собачий намордник: Поклонники Наташи Королевой возмутились гламурной защитой звезды от коронавируса

Артистка решила, что красивеньких девочек коронавирус COVID-19, из-за которого большинство стран мира закрыли свои границы на карантин «обходит стороной».

медицинские маски рекомендуется носить лишь зараженным людям, чтобы не распостранять инфекцию

Наташа Королева примерила очень необычную защитную маску, но фанаты раскритиковали ее.

Как известно, певица Наташа Королева активно ведет свою Instagram-страницу и частенько радует поклонников разнообразными видеороликами и фотографиями. Недавно знаменитость выставила очень необычное селфи, примерив дизайнерскую защитную маску, сплошь укрытую стразами, как бы странно это не звучало. Так, артистка решила, что красивеньких девочек коронавирус COVID-19, из-за которого большинство стран мира, в том числе Украина, закрыла свои границы на карантин, «обходит стороной», а задевает, по всей видимости, только людей без чувства стиля и роскоши.

Стоит также отметить, что медицинские маски рекомендуется носить лишь зараженным людям, чтобы не распостранять инфекцию.

«Защитная маска с учетом всех медицинских норм от дизайнера Татьяны Мельник!!!Девчонки в сложившейся ситуации наш девиз — Красоту коронавирус обходи стороной!!! Не падаем духом , не унываем !!! С любовью Ваша Наташа!!!», — поделилась эмоциями Королева.

Фолловеры не прошли мимо: «…..не круто, а глупо!(«, «ак её надо выбрасывать после двух часов», «Мда….. Пользуясь случаем, народ естественно занялся маразмом», «У моей собаки похожий намордник», «Вот я так и знал что до этого дойдёт..», «Не смешно, люди страдают», «Маску вообще то меняют каждые два часа!!!А на этой масочке скопится столько вирусов-мама не горюй!», «А не тяжеловато?».