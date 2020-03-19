Собачий намордник: Поклонники Наташи Королевой возмутились гламурной защитой звезды от коронавируса

Наташа Королева примерила очень необычную защитную маску, но фанаты раскритиковали ее.
Как известно, певица Наташа Королева активно ведет свою Instagram-страницу и частенько радует поклонников разнообразными видеороликами и фотографиями. Недавно знаменитость выставила очень необычное селфи, примерив дизайнерскую защитную маску, сплошь укрытую стразами, как бы странно это не звучало. Так, артистка решила, что красивеньких девочек коронавирус COVID-19, из-за которого большинство стран мира, в том числе Украина, закрыла свои границы на карантин, «обходит стороной», а задевает, по всей видимости, только людей без чувства стиля и роскоши.
Стоит также отметить, что медицинские маски рекомендуется носить лишь зараженным людям, чтобы не распостранять инфекцию.
«Защитная маска с учетом всех медицинских норм от дизайнера Татьяны Мельник!!!Девчонки в сложившейся ситуации наш девиз — Красоту коронавирус обходи стороной!!! Не падаем духом , не унываем !!! С любовью Ваша Наташа!!!», — поделилась эмоциями Королева.
Фолловеры не прошли мимо: «…..не круто, а глупо!(«, «ак её надо выбрасывать после двух часов», «Мда….. Пользуясь случаем, народ естественно занялся маразмом», «У моей собаки похожий намордник», «Вот я так и знал что до этого дойдёт..», «Не смешно, люди страдают», «Маску вообще то меняют каждые два часа!!!А на этой масочке скопится столько вирусов-мама не горюй!», «А не тяжеловато?».