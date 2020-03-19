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Не приехал Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда из-за коронавируса в Бердск

13:45 19.03.2020, Елена Белоусова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Отменяют культурно-массовые мероприятия в городе.

Не приехал Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда из за коронавируса в Бердск
Отменяют культурно массовые мероприятия в Бердске

В связи с угрозой распространения коронавируса отменяют культурно-массовые и спортивные мероприятия по всей стране и в Бердске.
— Сегодня, 19 апреля был запланирован в Бердск приезд Атамана Всероссийского казачьего общества казачьего генерала Николая Долуды, но он не приехал,- сообщила «Курьер. Среда. Бердск» директор отдела по делам молодежи Бердска Евгения Шмидт.

В рамках визита было запланировано торжественное возложение цветов у Мемориала Славы и торжественное построение кадетов Бердского казачьего кадетского корпуса имени Олега Куянова.

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От редакции

Часто бываете на Мемориале Славы?

Аноним, 19 марта 2020 14:18
Коронавирус оказался круче атамана.

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