Не приехал Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда из-за коронавируса в Бердск

Отменяют культурно массовые мероприятия в Бердске

В связи с угрозой распространения коронавируса отменяют культурно-массовые и спортивные мероприятия по всей стране и в Бердске.

— Сегодня, 19 апреля был запланирован в Бердск приезд Атамана Всероссийского казачьего общества казачьего генерала Николая Долуды, но он не приехал,- сообщила «Курьер. Среда. Бердск» директор отдела по делам молодежи Бердска Евгения Шмидт.

В рамках визита было запланировано торжественное возложение цветов у Мемориала Славы и торжественное построение кадетов Бердского казачьего кадетского корпуса имени Олега Куянова.