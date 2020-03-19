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Что не ясно жителям Бердска о короновирусе? Задавайте вопросы! Мы адресуем их мэру и главврачу Бердска

13:56 19.03.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Вопросы у бердчан остаются: где купить медицинские маски, если их нет в аптеках; как выявить коронавирусную инфекцию; стоит ли паниковать при повышении температуры; куда обращаться, чтобы провести исследование на коронавирус; кому требуется самоизоляция и многие другие.

Что не ясно жителям Бердска о короновирусе? Задавайте вопросы! Мы адресуем их мэру и главврачу Бердска
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Сюжет: Короновирус.Бердск.Вопросы
Что не ясно жителям Бердска о короновирусе? Задавайте вопросы! Мы адресуем их мэру и главврачу Бердска

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Коронавирус, который еще вчера казался далекой инфекцией, стоит на пороге бердчан. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Новосибирской области 18 марта зарегистрирован первый заразившийся смертельно опасным вирусом. По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России зарегистрировано 33 новых случая коронавирусной инфекции у граждан РФ, из них 31 случай в Москве, 1 в Томской и 1 в Новосибирской областях. Они посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 147 случаев коронавирусной инфекции, из них 144 у граждан России, 2 – у граждан КНР, 1 – у гражданина Италии. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 56 991 человек, под контролем остаются 17 904 человека.

Власть на всех уровнях серьезно отнеслась к распространению опасного вируса. Правительство создало рабочую групп по борьбе с китайской инфекцией во главе с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Опыт столицы по выявлению и изоляции зараженных считается передовым, и его следует распространять на все регионы. В Новосибирской области состоялось экстренное заседание оперативного штаба под председательством замгубернатора Сергея Нелюбова. Определены меры по противодействию дальнейшему распространению инфекции в связи с ее появлением в регионе, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

По данным регионального минздрава, всего под медицинским наблюдением в Новосибирской области сегодня находятся 733 человека, вернувшиеся из стран с большим количеством зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции или контактировавшие с инфицированными. Они здоровы, находятся дома на самоизоляции. Снято с медицинского наблюдения уже 939 человек. В инфекционную больницу №1 Новосибирска госпитализировано 38 пациентов с признаками ОРВИ, вернувшиеся из стран с неблагополучной ситуацией. У 13 человек – тесты отрицательные, у 25 результаты проб еще не готовы. В детской больнице №3, по-прежнему, находятся 4 ребенка с признаками ОРВИ, в удовлетворительном состоянии, вернувшиеся из-за рубежа. У них также взяты пробы на коронавирус.

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса создан и в Бердске. Его возглавил глава города Евгений Шестернин. По его распоряжению все бердские школы перешли на дистанционное обучение, отменены массовые мероприятия. В Бердске количество отправленных на карантин из-за коронавируса составляет 14 человек, писал ранее «Курьер. Среда. Бердск».

Мэр Шестернин заявил, что на сайте Центральной городской больницы  публикуется оперативная информация о коронавирусе. Важные рекомендации также постоянно публикуют сайты Роспортребнадзора  и министерства здравоохранения Новосибирской области. Телефон единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43.

Но вопросы у бердчан остаются: где купить медицинские маски, если их нет в аптеках; как выявить коронавирусную инфекцию; стоит ли паниковать при повышении температуры; куда обращаться, чтобы провести исследование на коронавирус; кому требуется самоизоляция и многие другие.

Уважаемые читатели, свои вопросы о коронавирусе вы можете задавать в комментариях под этим текстом. Если у вас есть истории, которыми в хотите поделиться, звоните в редакцию по тел. 3-00-10, на WhatsApp 953-878-90-10 или на электронную почту bkurer@mail.ru.

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