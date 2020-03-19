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Врач рассказал об альтернативе медицинской маски во время эпидемии

17:25 19.03.2020 Фото: pixabay.com
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Маска должна быть четырехслойной. Можно сделать маску из подручных средств, например, из марли. Из бинта можно сделать временную маску, что бывает в военно-полевых условиях, когда не хватает одноразовых масок.

Врач рассказал об альтернативе медицинской маски во время эпидемии
Для защиты от вирусных инфекций важен механический барьер, а не пропитка антисептиками
Сюжет: Короновирус.Бердск.Вопросы
Врач рассказал об альтернативе медицинской маски во время эпидемии

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Что делать, если вы опасаетесь инфекции, а медицинской маски под рукой нет? На этот вопрос радио Sputnik ответил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
Для профилактики вирусных инфекций медики рекомендуют регулярно мыть руки, соблюдать дистанцию и носить медицинские маски в общественных местах.
Чем можно заменить медицинскую маску, если ее вдруг нет под рукой, рассказал радио Sputnik директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.

«Маска должна быть четырехслойной. Можно сделать маску из подручных средств, например, из марли. Из бинта можно сделать временную маску, что бывает в военно-полевых условиях, когда не хватает одноразовых масок. Но если рядом не будет других средств, и будут кашляющие и чихающие, не помешает закрыться шарфом», – посоветовал Георгий Викулов.
Самодельные марлевые маски будут одноразовыми, их можно использовать не более двух часов. Инфекционист уточнил, нужно ли чем-либо пропитывать маски.

«В социальных сетях фигурируют видеорекомендации, что нужно пропитывать маски прополисом, эфирными маслами. Это абсолютно не обязательно. Для защиты от вирусных инфекций важен механический барьер, а не пропитка антисептиками. К тому же у некоторых людей есть аллергия на подобные компоненты», – напомнил Георгий Викулов.

По его словам, от ряда инфекций, особенно тех, что распространяются воздушно-капельным путем, нужно защищать и глаза.

«Если мы говорим про капельные инфекции, про новую инфекцию COVID-19, заражение происходит при попадании в дыхательные пути или на слизистые оболочки. Поэтому глаза тоже нужно защищать. Можно надевать «нулевые» очки(без диоптрий,– ред.), специальные медицинские очки. Обычные солнцезащитные очки представляют определенную защиту, хоть и не абсолютно закрывают глаза», – пояснил Георгий Викулов.

Источник: radiosputnik.ria.ru

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