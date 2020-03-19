Остеопатические точки здоровья на теле человека: точка красоты, кровообращения и нервной системы

Специалисты отмечают, что на шее и затылке имеется множество точек, стимуляция и массаж которых помогает устранить многие недуги.

Точки между позвонками отвечают за хорошее самочувствие и кровообращение всего тела

Врачи-остеопаты отмечают, что на шее имеется множество точек, воздействуя на которые возможно наладить кровообращение и улучшить здоровье и внешний вид. По всему телу человека, отмечают специалисты, можно найти подобные точки.

Как найти точки на шее, отвечающие за кровообращение: значение и правильный массаж

Специалисты отмечают, что на шее и затылке имеется множество точек, стимуляция и массаж которых помогает устранить следующие недуги:

плохое кровообращение;

частые головные боли;

мигрень;

забывчивость;

пониженная концентрация;

перманентная усталость.

Массаж шейных позвонков также помогает облегчить симптомы хронической мигрени и улучшить функциональные возможности мозга. В пользу массажа специалисты также добавляют, что он оказывает комплексное действие, так как точки, улучшающие кровообращение, находятся между шейными позвонками.

Точка на затылке, а именно мозжечковая зона, способствуют непосредственному улучшению кровообращения и восстановлению нервной системы. Благодаря этому массаж затылочной доли оказывает расслабляющее действие.

Точки между позвонками отвечают за хорошее самочувствие и кровообращение всего тела. Благодаря легкой стимуляции также улучшается осанка, которая способствует раскрытию чакр, что отвечают за энергетику человека.

Точка под подбородком отвечает за уверенность, считают специалисты в сфере изучения энергетики человека. Стимуляция приводит к расслаблению, улучшению самочувствия и повышению психологической устойчивости к стрессам за счет выработки гормона серотонина.

Точки на теле, стимуляция которых помогает улучшить кровообращение и здоровье

Подобные точки присутствуют по всему телу, в том числе на лице, руках, ногах и спине. Особое внимание специалисты рекомендуют уделять тем местам, в которых чувствуется напряжение, например, нижние мышцы спина.

В спинных позвонках часто возникают проблемы из-за физического и нервного перенапряжения человека. Воздействие на определенные точки также может привести к облегчению болевых ощущений, ослаблению искривления и тонуса мышц.

Точками воздействия в позвоночнике также являются межпозвоночные впадины, стимулировать которые рекомендуется легкими надавливающими движениями по часовой стрелке. Таким образом кровь приливает к мышцам и расслабляет их, что смягчает их тонус. Впоследствии ткани выходят из межпозвоночного пространства.

«Точкой красоты» специалисты называют зону подбородка и точки вдоль массажных линий на лице. Благодаря всем известному массажу лица, подбородка и шеи возможно улучшить приток крови, за счет чего улучшается цвет лица, уменьшается степень проявления пигментации и высыпаний.

Улучшение кровообращения влияет также на обновление клеток кожи и уменьшает выработку кожного себума путем их обогащения. Важными для здоровья точками также являются колени. Массаж способствует укреплению суставов и выработке жидкостей, которые служат их смазкой.

Рекомендуется регулярно стимулировать массажные точки на стопах, которые расположены практически по всему их периметру. Мышцы в этой области часто наиболее напряжены и приводят к физическому дискомфорту и проблемам со здоровьем.

Источник: rsute.ru