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Испугались сумки с «бомбой» и оцепили отделение «Совкомбанка» в Бердске

13:24 19.03.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Полицейские эвакуировали посетителей и сотрудников банка. Неизвестный отставил в офисе, расположенном в «китайской стене» №33 на ул. Ленина, подозрительную сумку и скрылся.

Испугались сумки с бомбой и оцепили отделение «Совкомбанка» в Бердске
Полиция оцепила отделение банка

— Что происходит на ул. Ленина, 33 возле «Совкомбанка»? — интересуются жители Бердска, увидевшие скопление правоохранителей по указанному адресу.

Отделение «Совкомбанка» расположено на первом этаже «китайской стены» и выходит крыльцом на главную улицу Бердска.

Как удалось выяснить «Курьер. Среда. Бердск», неизвестный, зайдя в банк, поставил на пол сумку и быстро ушел. Сотрудники кредитного учреждения сразу вызвали полицию, группу быстрого реагирования. Вход в отделение банка оцепили, всех посетителей и сотрудников эвакуировали. Это требует алгоритм действий в условиях антитеррористических мероприятий при подозрении на заминирование.

Испугались сумки с бомбой и оцепили отделение «Совкомбанка» в Бердске
Испугались сумки с бомбой и оцепили отделение «Совкомбанка» в Бердске
Испугались сумки с бомбой и оцепили отделение «Совкомбанка» в Бердске
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