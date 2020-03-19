Испугались сумки с «бомбой» и оцепили отделение «Совкомбанка» в Бердске

Полицейские эвакуировали посетителей и сотрудников банка. Неизвестный отставил в офисе, расположенном в «китайской стене» №33 на ул. Ленина, подозрительную сумку и скрылся.

Полиция оцепила отделение банка

— Что происходит на ул. Ленина, 33 возле «Совкомбанка»? — интересуются жители Бердска, увидевшие скопление правоохранителей по указанному адресу.

Отделение «Совкомбанка» расположено на первом этаже «китайской стены» и выходит крыльцом на главную улицу Бердска.

Как удалось выяснить «Курьер. Среда. Бердск», неизвестный, зайдя в банк, поставил на пол сумку и быстро ушел. Сотрудники кредитного учреждения сразу вызвали полицию, группу быстрого реагирования. Вход в отделение банка оцепили, всех посетителей и сотрудников эвакуировали. Это требует алгоритм действий в условиях антитеррористических мероприятий при подозрении на заминирование.