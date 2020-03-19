За фейк о заболевших коронавирусом ФСБ поймали жительницу Приморья. Ее будут судить

Фейковые новости женщина распространяла в соцсетях

В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками полиции выявлены факты распространения не соответствующих действительности сведений о коронавирусе. В частности, сообщалось о заболевших гражданах на территории Амурской области. Данная информация является ложной.

Органами внутренних дел области проводятся мероприятия по установлению лиц, распространивших заведомо недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверных сообщений, и привлечения их к ответственности по ч. 9 ст. 13. 15 КоАП РФ.

Уже есть положительный результат. Сотрудники МО МВД России «Свободненский» совместно с сотрудниками регионального УФСБ установили местную жительницу, причастную к распространению вышеуказанной информации. На женщину составлен административный материал, который будет передан в суд для рассмотрения.

За совершение данного правонарушения предусмотрено наказание в виде административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой; на должностных лиц — от шестидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц — от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

Источник: УМВД по Амурской области