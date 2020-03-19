Это важно знать каждому: Почему нельзя смотреть на похороны через окно? Зачем закрывать зеркала в доме умершего?

Нельзя рыть могилу больше стандартов, чтобы покойник не забрал кого-то ещё (на свободное место); запрещено нести гроб родственникам, иначе покойный может забрать их с собой.

Те предметы мебели, на которых стоял гроб в доме до похорон, нужно обязательно перевернуть вверх ножками на сутки после того, как покойника вынесут за пределы дома

Откуда взялись приметы? Трудно однозначно ответить на этот вопрос, но логичнее всего предположить, что это многолетние наблюдения людей о чередующихся совпадениях, которые передаются из поколения в поколение в виде некоторых запретов или рекомендаций.

Можно верить или не верить в приметы, но большинство из нас предпочитают не переступать данных запретов, дабы не навлечь на себя неприятностей. Хотя вряд ли кто-то с точностью может предсказать, чего именно он опасается, но обязательно поинтересуется у «всезнающих бабушек», что они думают по поводу приметы. О некоторых из них и пойдет речь.

Нельзя смотреть на похороны через оконное стекло

Существует поверье, что нельзя смотреть на похоронную процессию сквозь оконное стекло. Считается, что таким образом «наблюдатель» может навлечь на себя большие неприятности, болезнь, а также есть риск «уйти вслед за покойником». После этого опасность может грозить не только переступившему правило, но и его родным и близким людям.

Говорят о том, что зеркало и стекло дают отражение не только нашего мира, но и потустороннего, поэтому посмотрев в стекло, отражение может восприняться покойником как «подобного себе», то есть человека, который как и он должен быть «по ту сторону». Вот тут и появляется злость и раздражение мертвецов, когда «перехода» наблюдателя за похоронами через стекло не происходит – они (мертвые), исходя из описаний приметы, начинают мстить переступившему правило и зачастую добиваются его смерти.

Приметы, когда умерший в доме

В каждой религии есть определенные правила погребения покойника и ритуалы, которые передаются поколениями уже много лет. Их просто необходимо соблюдать, чтобы не навлечь на себя гнев ушедших в мир иной, несущий необратимые негативные последствия.

Наши предки учат нас тому, что нельзя оставлять мертвого одного в доме – кому-то следует постоянно находиться с телом вплоть до самых похорон. Возможно, это связано с тем, что предметы, так или иначе связанные с покойным, могут выкрасть люди, занимающиеся магией.

Эти предметы ценны для них, так как имеют большую магическую силу – многие из них способны привязать умершего к магу, если окажутся в руках последнего, и заставят душу усопшего остаться, чтобы выполнять навязанные колдуном действия. Особенно «ценным» для магии предметом являются веревки, которыми связывают конечности тела до погребения, чтобы они застывали в нужном положении. Данный атрибут должен оставаться в гробу после того, как перестанет быть нужным – веревки можно убрать «в ноги» умершего или разместить в любом другом месте в гробу и внимательно наблюдать за тем, чтобы никто из пришедших проводить в последний путь украдкой не взял их.

Как обезопасить себя от духа и духа от себя

Сразу после того, как человек испустил последний дух (в своем доме или за его пределами – неважно), необходимо закрыть простынями все зеркала.

Зеркала должны быть закрыты в течение 40 дней после смерти, так как в этот период душа умершего в любой момент может посетить этот дом, она скучает за близкими и за тем местом, где жила, будучи «в теле». А в зеркало или в стекле она может увидеть свое отражение (или, наоборот, не увидеть его) – и этот факт может привести к непоправимым последствиям.

По другой версии, душа покойного, не распознавая стекол и зеркал и будучи бестелесной субстанцией, может попросту уйти в зазеркалье, откуда не найдет выхода и станет страдать тысячи лет.

Те предметы мебели, на которых стоял гроб в доме до похорон, нужно обязательно перевернуть вверх ножками на сутки после того, как покойника вынесут за пределы дома. Также следует вымыть пол (убирать до похорон вообще нельзя!), двигаясь с тряпкой от места, где располагался гроб до входной двери (лицом в помещение и спиной к двери). Дойдя до входной двери, нужно выйти вместе с тряпкой и закрыть дверь на ключ. Это действие производится для того, чтобы покойник не вернулся. Также говорят, чтобы не допустить накопления негативной энергии смерти, нужно положить на месте гроба топор.

Приметы, которые связаны с похоронами

Есть некоторые приметы, связанные с похоронами, которые обязательно нужно соблюдать:

если у покойника теплые ноги вплоть до самого закрывания гроба – это значит, что за ним уйдет еще кто-то из проживающих в доме. В таком случае нужно положить в гроб хлеб с солью, – так сказать, задобрить мертвеца, чтобы не забирал с собой никого из живущих;

не рекомендуется оставлять детей спящими во время любых похорон, даже если процессия просто происходит рядом и это незнакомые люди. Малышей нужно разбудить, так как душа умершего может вселиться в спящего в этот момент, чтобы остаться в мире живых;

нельзя переходить (или переезжать) путь похоронной процессии. Таким образом можно навлечь на себя неизлечимую болезнь или умереть так, как тот, кого хоронят;

нельзя рыть могилу больше стандартов, чтобы покойник не забрал кого-то ещё (на свободное место);

запрещено нести гроб родственникам, иначе покойный может забрать их с собой.

К тому же каждый пришедший попрощаться с покойным на кладбище должен бросить три горсти земли на гроб для того, чтобы его призрак не мог приходить по ночам.

Источник: rsute.ru