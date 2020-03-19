Сухие ноги: 8 способов избавления от сухости стоп, которые добавят гладкость коже

Авокадо богато антиоксидантами, витаминами и жирными кислотами, которые улучшают состояние кожи. Можно смешать авокадо, втереть его в кожу на 10-15 минут, а затем смыть холодной водой. Или смешать мед с авокадо и втереть его в сухую кожу на 15 минут.

Нужно выпивать не менее 8 стаканов воды каждый день

Уход за кожей – это очень важная вещь, чтобы сделать тело более красивым. Имея гладкие ноги, женщина более уверенно носит купальники, юбки и короткую одежду. Избавиться от сухой кожи на ногах и ступнях естественным путем достаточно легко, используя недорогие и доступные ингредиенты и откорректировав образ жизни.

Пить воду

Употребление большего количества воды не только полезно для кожи, но и для ногтей, волос и здоровья. Кожа нуждается в достаточном количестве воды, чтобы потеть и выводить токсины из организма. Нужно выпивать не менее 8 стаканов воды каждый день, чтобы защитить свою кожу и здоровье.

Молочная кислота

В молочном креме можно найти молочную кислоту, которая сбалансирует уровень рН в коже. Это отличный увлажняющий крем. Но также можно смешать немного питательного крема, молока и лимонного сока, чтобы растереть ноги и руки, оставить на несколько минут и принять душ. Кроме того, можно смешать немного увлажняющего крема с мукой, чтобы получилась густая паста, затем нанести смесь на ноги и руки на 10-15 минут, после чего смыть теплой водой.

Молоко

Молоко может помочь устранить зуд, сухость, а также воспаление на коже. Кроме того, молоко содержит молочную кислоту, которая помогает отшелушивать омертвевшие клетки кожи и увлажнять ее. Можно замочить ватный тампон в холодном молоке, нанести на ноги на несколько минут, а затем смыть теплой водой. Также рекомендуется использовать смесь розовой воды, лимонного сока и молока, чтобы натереть ноги или другие части тела в течение 10 минут, а затем промыть холодной водой.

Мед



Мед – это один из лучших ингредиентов для здоровья кожи. Он смягчит и разгладит кожу, особенно если сочетать его с другими ингредиентами. Можно использовать мед для растирания ног в течение 10 минут, а затем смыть водой.

Следует растопить пчелиный воск, затем добавить оливковое масло и мед, нанести его на тело и ноги на 10 минут. Все смыть теплой водой и промокнуть полотенцем.

Йогурт

Йогурт обладает очень высокими противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, он успокоит зуд и сухость на коже. Можно натереть йогуртом ноги, лицо и руки, помассировать и оставить на 10-15 минут перед принятием душа. Также стоит смешать пюре из папайи с половиной стакана йогурта, размешать с небольшим количеством лимонного сока и меда и нанести его на кожу за 10 минут до мытья холодной водой.

Кокосовое масло



Для того чтобы лечить сухость кожи на ногах, лице или по всему телу, стоит попробовать использовать кокосовое масло, которое наполнено жирными кислотами. Можно наносить кокосовое масло на пораженные участки перед сном, а затем смыть кожу на следующее утро.

Авокадо

Авокадо богато антиоксидантами, витаминами и жирными кислотами, которые улучшают состояние кожи. Можно смешать авокадо, втереть его в кожу на 10-15 минут, а затем смыть холодной водой. Или смешать мед с авокадо и втереть его в сухую кожу на 15 минут.

Миндальное масло

Миндальное масло содержит витамин Е и антиоксиданты, что очень ценно для здоровья кожи. Можно разогреть миндальное масло, втереть его в тело, а затем принять душ. К тому же можно выпить теплое молоко, смешанное с небольшим количеством миндального масла перед сном.

Источник: rsute.ru