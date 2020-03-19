Сухие ноги: 8 способов избавления от сухости стоп, которые добавят гладкость коже

Уход за кожей – это очень важная вещь, чтобы сделать тело более красивым. Имея гладкие ноги, женщина более уверенно носит купальники, юбки и короткую одежду. Избавиться от сухой кожи на ногах и ступнях естественным путем достаточно легко, используя недорогие и доступные ингредиенты и откорректировав образ жизни.
Пить воду
Употребление большего количества воды не только полезно для кожи, но и для ногтей, волос и здоровья. Кожа нуждается в достаточном количестве воды, чтобы потеть и выводить токсины из организма. Нужно выпивать не менее 8 стаканов воды каждый день, чтобы защитить свою кожу и здоровье.
Молочная кислота
В молочном креме можно найти молочную кислоту, которая сбалансирует уровень рН в коже. Это отличный увлажняющий крем. Но также можно смешать немного питательного крема, молока и лимонного сока, чтобы растереть ноги и руки, оставить на несколько минут и принять душ. Кроме того, можно смешать немного увлажняющего крема с мукой, чтобы получилась густая паста, затем нанести смесь на ноги и руки на 10-15 минут, после чего смыть теплой водой.
Молоко
Молоко может помочь устранить зуд, сухость, а также воспаление на коже. Кроме того, молоко содержит молочную кислоту, которая помогает отшелушивать омертвевшие клетки кожи и увлажнять ее. Можно замочить ватный тампон в холодном молоке, нанести на ноги на несколько минут, а затем смыть теплой водой. Также рекомендуется использовать смесь розовой воды, лимонного сока и молока, чтобы натереть ноги или другие части тела в течение 10 минут, а затем промыть холодной водой.
Мед
Следует растопить пчелиный воск, затем добавить оливковое масло и мед, нанести его на тело и ноги на 10 минут. Все смыть теплой водой и промокнуть полотенцем.
Йогурт
Йогурт обладает очень высокими противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, он успокоит зуд и сухость на коже. Можно натереть йогуртом ноги, лицо и руки, помассировать и оставить на 10-15 минут перед принятием душа. Также стоит смешать пюре из папайи с половиной стакана йогурта, размешать с небольшим количеством лимонного сока и меда и нанести его на кожу за 10 минут до мытья холодной водой.
Кокосовое масло
Авокадо
Авокадо богато антиоксидантами, витаминами и жирными кислотами, которые улучшают состояние кожи. Можно смешать авокадо, втереть его в кожу на 10-15 минут, а затем смыть холодной водой. Или смешать мед с авокадо и втереть его в сухую кожу на 15 минут.
Миндальное масло
Миндальное масло содержит витамин Е и антиоксиданты, что очень ценно для здоровья кожи. Можно разогреть миндальное масло, втереть его в тело, а затем принять душ. К тому же можно выпить теплое молоко, смешанное с небольшим количеством миндального масла перед сном.
Источник: rsute.ru