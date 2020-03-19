Видео застрявшей «Газели» в снегу после расчистки дороги муниципальными службами прислали жители ул. Калинина Бердска

Два дня назад здесь застряла «скорая помощь», медики 40 минут добирались до пациентки 83 лет. Также горожане снимали страшную снежную колею на ул. Калинина. Начальник управления ЖКХ Максима Совбанова заявил, что есть график расчистки, и он его придерживается.

Застряла «Газель» на ул. Калинина Бердска после расчистки дорог

Застряла «Газель» в снегу на расчищенной муниципальной техникой улице Калинина Бердска. Об этом сообщил житель Роман Лагутин. Он прислал видео, какую обстановку он застал вчера вечером, 18 марта, у себя на улице. Большие насыпи снега остались по краям дороги многие входы к домам завалены, завалены ливневки. Пласт снега еще остается, в нем вязнут автомобили. Напомним, видео застрявшей «скорой помощи» в снежном арыке сняли жители ул.Калинина в Бердске. Медики пришли к 83-летней пациентке через 40 минут.

— Ливневки только вчера были вычищены. Люди просто расстроены. Продолжают застревать машины, подходы к домам завалены. Мы просим вывезти этот наваленный снег и выполнить нормально работу дорожными службами, — рассказал Роман.

Также напомним, что накануне истории с застрявшей «скорой» калининцы накануне звонили в управление ЖКХ и просили почистить улицу. Им отвечали, что машин нет и сидите дома — профилактика коронавируса. Врачи успели оказать помощь бабушке, им пришлось бросить машину за четыре дома до пациентки. Бабушка умерла спустя несколько часов. Похоронная служба добиралась через Агролес.

Трактор проходил по улице один раз около 16.00 16 марта. Вчера 18 марта там отработало две техники, но это тоже не спасло ситуацию. По словам жителей в тот вечер на место приезжала инспекция от управления ЖКХ, специалист под фамилией Харитонов. По словам горожан он признал, что работа по расчистке проводится не достаточно хорошо.

Также жители Бердска сняли на видео страшную снежную колею на улице Калинина, его прислали в редакцию «Курьер. Среда. Бердск». «По этой дороге дети ходят в школу. Это опасно для их жизни. Тут на машине не проехать!», — возмущаются местные жители.

Начальник управления ЖКХ Максим Совбанов сегодня сказал «Курьер. Среда. Бердск», что опасная и сложная ситуация на абсолютно всех улицах города и он не может выдергивать технику для «особых случае».

— У меня есть график по которому мы работаем. И я буду придерживаться его. У нас и так критически не хватает техники, — заявил Максим Флюрович 19 марта.

Тогда как вице-мэр Владимир Захаров сегодня, 19 марта, в своем докладе о прохождении весеннего паводка отметил, что сотрудники ориентируются на трагичность и опасность ситуации на улицах. В городе действительно сложная ситуация с паводком, очень много снега и один снегоотвал уже заполнен. Подробнее о докладе Захарова читайте в ближайшее время.

Авторы видео — жители улицы Калинина.