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Общество / Стиль жизни

Какие мужские имена присущи ветреным мужчинам? Узнай их имена! Их всего три

16:38 19.03.2020 Фото: pixabay.com
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Никита очень свободолюбив. Он любит роскошную жизнь и роскошных женщин. Его вкус безупречен, а барышни ему нравятся не только красивые, но и умные.

Какие мужские имена присущи ветреным мужчинам? Узнай их имена! Их всего три
Эзотерики назвали мужские имена, владельцы которых чаще всего становятся довольно ветреными мужчинами

Эзотерики говорят, что некоторые мужские имена влияют на своих владельцев таким образом, что эти мужчины становятся очень непостоянными и не способными на длительные отношения.
Каждое имя несет в себе определенную энергетику, которая влияет на характер и поступки человека. Порой это влияние очень сильное, порой практически незаметное.

Тем не менее, эзотерики назвали мужские имена, владельцы которых чаще всего становятся довольно ветреными мужчинами, которые либо выбирают жизнь холостяка, либо женятся по несколько раз.

Какие же имена принадлежат самым непостоянным мужчинам?
Геннадий
Мужчина с именем Геннадий часто бывает слишком не уверен в своих силах. Он встречает девушку своей мечты, знакомится с ней, но потом приходит к мысли, что он ее не достоин, якобы она слишком хороша для него. Геннадий начинает сомневаться. И вместо того, чтобы доказать свои лучшие качества, просто опускает руки и решает убежать из отношений. В его представлении он совершает благородный поступок, отдавая прекрасную барышню более достойному претенденту. На самом же деле, за этим стоит обычная лень и низкая самооценка. Поэтому такие мужские имена приводят к тому, что их обладатели просто мечутся от одних отношений к другим, так и не решая проблем.

Никита
Никита очень свободолюбив. Он любит роскошную жизнь и роскошных женщин. Его вкус безупречен, а барышни ему нравятся не только красивые, но и умные. Но мужчина с этим именем обладает непредсказуемым характером. Порой Никите проще отказаться от отношений, чем ограничивать себя для того, чтобы просто быть рядом с той или иной женщиной. В постоянных отношениях Никите просто становится скучно. Он сможет остаться надолго только рядом с той женщиной, которая будет еще более свободолюбивой, чем он, которая будет постоянно его удивлять. Такие мужские имена, как это, конечно, позволяют своему владельцу жениться, но все же он довольно быстро начинает обращать внимание на других, пока недоступных женщин.

Ян
Этот мужчина просто считает брак порабощением. Для него это ограничение свободы и кандалы. Ян очень любит свободу, любит встречаться с разными женщинами, любит сам распоряжаться своим временем, не оглядываясь на свою вторую половинку. Это вечный холостяк. Такие имена, как это, приводят к тому, что их владелец может так никогда и не жениться.

Источник: astro.clutch.ua

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