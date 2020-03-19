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Семья фотографа в противогазах покупает продукты и танцует на улице в Бердске. Видео гуляет по сети

21:15 19.03.2020, Галина Панчева Фото: Галины Юша
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Бердчане купили две строительные маски за 10 900 рублей. На случай эпидемии коронавируса.

Семья фотографа в противогазах покупает продукты и танцует на улице в Бердске. Видео гуляет по сети
Как только короновирус доберется до Бердска, супруги Юша не выйдут из дома без масок
Сюжет: Короновирус.Бердск.Вопросы
Семья фотографа в противогазах покупает продукты и танцует на улице в Бердске. Видео гуляет по сети

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Проверили эксперимент, выйдя на улицу в строительных масках, как защите от коронавируса, супруги Юша в Бердске. А их дочь сделала фото и сняла видео. На видео бердчане танцуют вальс на улице, в магазине выбирают продукты. Маски на лицах не вызывают большого удивления у бердчан. Они воспринимают «флешмоб» с улыбкой.

Танцевали в противогазах на улице
Автор видео Галина Юша

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», фотограф Алексей Юша купил две строительные маски за 10 900 рублей. Для защиты от коронавируса. Как только в городе будет зарегистрирован первый случай инфекции, так без этих масок они с супругой не будут выходить из дома.

— У нас сын живет в Москве. Ездил в Чехию. После этого заболел, скорее всего, ангиной. И он сказал, что нужно обязательно купить маски. Сидеть на работе в масках. Мы тянули, тянули, потом 14 марта я поехал купил две маски за 10 900 рублей. Такие маски приобретают для работы с красками и прочими химикатами. Сын сказал, чтобы в магазин мы ходили в масках. Мы одели маски и пошли. С нами была дочь, которая вела съемку. Сначала пошли на ул. Павлова, потом в магазин. Ребятишки, которые в сугробах возились, на нас рукой показывали и говорили: это от коронавируса маски. В магазине все улыбались, увидев нас, — рассказал Алексей Юша.

В магазине люди не проявляли лишнего любопытства, никто не вызвал полицию. Вели себя адекватно, подчеркнул бердчанин.

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От редакции

Вы носите маски?

Гость Очередной, 19 марта 2020 17:09
и флаг обязателен.
не забыть взять в руки.
снимут каких-нибудь "выживших"
Аноним, 19 марта 2020 17:25
Этих увозите уже
Аноним, 19 марта 2020 18:47
На Руси издавна в тяжёлые времена ходили люди по населённом пункту, которые своим внешним видом, выходками придурков привлекали к себе внимание. В наше время всё чаще появляются такие экземпляры, но к ним нормальные люди проявляют толерантность, списывая на брак семьи и школы.
ЮРОДИВЫЙ — центральный персонаж трагедии А.С.Пушкина «Борис Годунов» (1825). Юродивыми на Руси называли блаженных, отказавшихся «Христа ради» от земных благ и ставших «печальниками» народными. Юродивые вели нищенский образ жизни, ходили в рубищах и обычно носили вериги. В период с XIV по XVI»Шв. юродивые пользовались особым почитанием: многие из них были канонизированы как святые. Им приписывали дар провидения, под маской безумия они бесстрашно обличали сильных мира.
Raven, 19 марта 2020 21:09
А свинцовые трусы не забыли приобрести? На всякий случай
Аноним, 19 марта 2020 21:31
Смеется тот кто смеется последним!
Аноним, 19 марта 2020 22:07
Хорошо, когда в рабочее время можно не работать. Думаю, скоро и это пройдёт.
Аноним, 19 марта 2020 22:08
хайп ловят
Аноним, 19 марта 2020 22:49
Надо было из пятилитровок вырезать себе маски,дешевле и прикольней.
Аноним, 19 марта 2020 23:07
https://radikal.ru/video/qDOBJ7SEvbB

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