Семья фотографа в противогазах покупает продукты и танцует на улице в Бердске. Видео гуляет по сети

Как только короновирус доберется до Бердска, супруги Юша не выйдут из дома без масок

Проверили эксперимент, выйдя на улицу в строительных масках, как защите от коронавируса, супруги Юша в Бердске. А их дочь сделала фото и сняла видео. На видео бердчане танцуют вальс на улице, в магазине выбирают продукты. Маски на лицах не вызывают большого удивления у бердчан. Они воспринимают «флешмоб» с улыбкой.

Танцевали в противогазах на улице

Автор видео Галина Юша



Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», фотограф Алексей Юша купил две строительные маски за 10 900 рублей. Для защиты от коронавируса. Как только в городе будет зарегистрирован первый случай инфекции, так без этих масок они с супругой не будут выходить из дома.

— У нас сын живет в Москве. Ездил в Чехию. После этого заболел, скорее всего, ангиной. И он сказал, что нужно обязательно купить маски. Сидеть на работе в масках. Мы тянули, тянули, потом 14 марта я поехал купил две маски за 10 900 рублей. Такие маски приобретают для работы с красками и прочими химикатами. Сын сказал, чтобы в магазин мы ходили в масках. Мы одели маски и пошли. С нами была дочь, которая вела съемку. Сначала пошли на ул. Павлова, потом в магазин. Ребятишки, которые в сугробах возились, на нас рукой показывали и говорили: это от коронавируса маски. В магазине все улыбались, увидев нас, — рассказал Алексей Юша.

В магазине люди не проявляли лишнего любопытства, никто не вызвал полицию. Вели себя адекватно, подчеркнул бердчанин.