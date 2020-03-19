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Смахивает на алкоголичку: Свежие фото Аллы Пугачевой шокировали фанатов

16:22 19.03.2020 Фото: instagram.com/alla_pugacheva_forum
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Во время интервью стало очевидно, что верхняя губа Пугачевой практически не шевелится. Кроме того, один уголок рта выглядит ассиметрично по сравнению с другим. Как предположили фанаты – это может быть результат неудачной пластики либо чрезмерное применение «уколов красоты».

Смахивает на алкоголичку: Свежие фото Аллы Пугачевой шокировали фанатов
Макияж певицы был слишком вульгарным по мнению поклонников

Любая артистка мечтает как можно дольше оставаться молодой. Особенно Алла Пугачева, которая кроме популярности и безграничной любви фанатов имеет молодого симпатичного мужа и двоих очаровательных детей. В свои 70 лет певице даже решилась на повторную пластику.

Так, на фан-страницах Пугачевой в Instagram появилось несколько фото, которые были сделаны во время премьеры фильма «Лед 2». На мероприятии певица появилась со своим другом дизайнером Игорем Гуляевым. Многие фанаты были шокированы, увидев лицо любимой певицы. Во время интервью стало очевидно, что верхняя губа Пугачевой практически не шевелится. Кроме того, один уголок рта выглядит ассиметрично по сравнению с другим. Как предположили фанаты – это может быть результат неудачной пластики либо чрезмерное применение «уколов красоты».
Критике подвергся и макияж певицы, который, по мнению многих, был слишком вульгарным – нарисованные брови, приклеены ресницы и размазанная помада – все это выглядело немного комично. Особое внимание привлек парик, который так же сыграл с Пугачевой злую шутку.

«Алла Борисовна вам не надо не какой операции,надо просто 5 кг поправится и все,вы и так красавица и очень экстравагантная лучезарная мамочка звезда ⭐️ », «Куда так лицо тянуть,уже перекосило..смешно», «Смахивает на алкоголичку)))»,- писали в Сети.

Источник: style.clutch.ua

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От редакции

Хороша в свои 70, как считаете?

Ольга, 19 марта 2020 16:31
Примадонна стала очень похожа на Мадонну)
В общем, они все как однояйцевые близнецы.

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