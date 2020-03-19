Болеющий коронавирусом россиянин идет на поправку без лекарств в больнице Москвы

Мужчина прилетел из Барселоны 10 марта, через 3 дня у него появились первые признаки заболевания, у молодого человека поднялась температура и появилась боль в горле и першение.

Заболевший коронавирусом россиянин пишет о своем самочувствии

Недавно «Курьер.Среда.Бердск» писал, о заболевшем коронавирусом россиянине. Мужчина прилетел из Барселоны 10 марта, через 3 дня у него появились первые признаки заболевания, у молодого человека поднялась температура и появилась боль в горле и першение. Его госпитализировали в больницу, после положительного результата анализа на коронавирус.

Под наблюдение врачей мужчина находится уже неделю, так же, ранее, он давал свои рекомендации, которые помогут определить тип кашля на коронавирус. Сейчас состояние Виталия стабилизировалось, никаких лекарств в больнице мужчина не получает, так как вакцины от этого вируса еще нет, об этом он поделился на личной странице в социальной сети.