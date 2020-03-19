Болеющий коронавирусом россиянин идет на поправку без лекарств в больнице Москвы

Недавно «Курьер.Среда.Бердск» писал, о заболевшем коронавирусом россиянине. Мужчина прилетел из Барселоны 10 марта, через 3 дня у него появились первые признаки заболевания, у молодого человека поднялась температура и появилась боль в горле и першение. Его госпитализировали в больницу, после положительного результата анализа на коронавирус.
Под наблюдение врачей мужчина находится уже неделю, так же, ранее, он давал свои рекомендации, которые помогут определить тип кашля на коронавирус. Сейчас состояние Виталия стабилизировалось, никаких лекарств в больнице мужчина не получает, так как вакцины от этого вируса еще нет, об этом он поделился на личной странице в социальной сети.
Про самочувствие.
Друзья, я уже 3 дня чувствую себя просто отлично, температуру измеряют каждый день (она от 36.0 до 37.1). По ощущениям остаётся насморк, а вот горло перестало болеть. Меня не лечат! Как вы все знаете, лекарства от коронавируса нет. Мне дали Хлоргексидин горло полоскать и капли в нос обычные Риностоп.
Меня из палаты не выпускают, выходить запрещено, но врачи, санитарки очень приветливые, одна из санитарок по моей просьбе принесла мне свою зубную пасту👍😉
Врачи наблюдают за мной, ухудшений нет. Вчера у меня взяли повторные анализы на коронавирус. Надеюсь, что они уже будут отрицательными 🤞