Приковал цепями к столбу мужчину похититель с оружием в Новосибирске

Злоумышленник залез в частный дом через окно, супругу пострадавшего он сунул в подпол и закрыл.

Следственный комитет завершил расследование дела

Следственным отделом по г. Объ следственного управления СК России по Новосибирской области расследуется уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой), ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение), ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы).

По данным следствия, 06 сентября 2019 года около 03 часов ночи, 39-летний мужчина проник через окно в частный жилой дом, расположенный в ДНТ «Бердский перекат», под угрозой применения оружия, связал руки 42-летнему предпринимателю и посадил его в автомобиль. Жену предпринимателя запер в подполе дома. Далее злоумышленник забрал находящиеся в доме денежные средства в сумме 150 тыс. рублей и на машине вывез мужчину в район ст. Мочище, привязал железными цепями к бетонному столбу электропередач и продолжил выяснять где хранятся сбережения.

После непродолжительной беседы злоумышленник отлучился с места преступления и в этот момент потерпевший смог выбраться и сообщил о случившемся в органы полиции.

Подозреваемым в момент совершения преступления были оставлены следы, благодаря которым, оперативным работникам удалось установить его личность.

17 марта 2020 года фигурант был задержан, в настоящее время ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, установлено, что мужчина ранее был судим за разбойное нападение, мошенничество, угон автомобиля и причинение тяжкого вреда здоровью.

По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.

Источник: Следственный комитет по Новосибирской области