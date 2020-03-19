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Где купить приводное оборудование и электротехнику в Москве и Санкт-Петербурге

16:02 19.03.2020
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Компания «Техпривод» предлагает широкий ассортимент приводного оборудования и электротехники.

 Например, у нее можно приобрести частотники. Это частотные преобразователи брендов PROSTAR, SIEMENS, Delta Electronics и многих других. А также дополнения к нему для защиты и расширения функциональных возможностей. Она имеет представительства в нескольких регионах Российской Федерации. У нее имеются офисы в Москве и Санкт-Петербурге.

Достоинства

  • Гарантийные обязательства на оборудование 1 год.
  • Сертифицированная продукция.
  • Наличие больших запасов на складских площадках.
  • Отгрузка со склада в течение 1-3 дней.
  • Доставка по территории Российской Федерации, страны ближнего зарубежья в короткие сроки.
  • Сервисное обслуживание, сопровождение и техническая помощь клиентам.

Компания поставляет различное оборудование. Это:

  • редукторы, электродвигатели, мотор-редукторы;
  • преобразователи частоты, устройства плавного пуска;
  • контроллеры, панели оператора, сервоприводы;
  • защитное и коммутационное оборудование;
  • вариаторы, цепи приводные, звездочки для приводных цепей и многое другое.
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