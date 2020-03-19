Где купить приводное оборудование и электротехнику в Москве и Санкт-Петербурге

Например, у нее можно приобрести частотники. Это частотные преобразователи брендов PROSTAR, SIEMENS, Delta Electronics и многих других. А также дополнения к нему для защиты и расширения функциональных возможностей. Она имеет представительства в нескольких регионах Российской Федерации. У нее имеются офисы в Москве и Санкт-Петербурге.
Достоинства
- Гарантийные обязательства на оборудование 1 год.
- Сертифицированная продукция.
- Наличие больших запасов на складских площадках.
- Отгрузка со склада в течение 1-3 дней.
- Доставка по территории Российской Федерации, страны ближнего зарубежья в короткие сроки.
- Сервисное обслуживание, сопровождение и техническая помощь клиентам.
Компания поставляет различное оборудование. Это:
- редукторы, электродвигатели, мотор-редукторы;
- преобразователи частоты, устройства плавного пуска;
- контроллеры, панели оператора, сервоприводы;
- защитное и коммутационное оборудование;
- вариаторы, цепи приводные, звездочки для приводных цепей и многое другое.