Где купить приводное оборудование и электротехнику в Москве и Санкт-Петербурге

Например, у нее можно приобрести частотники. Это частотные преобразователи брендов PROSTAR, SIEMENS, Delta Electronics и многих других. А также дополнения к нему для защиты и расширения функциональных возможностей. Она имеет представительства в нескольких регионах Российской Федерации. У нее имеются офисы в Москве и Санкт-Петербурге.

Достоинства

Гарантийные обязательства на оборудование 1 год.

Сертифицированная продукция.

Наличие больших запасов на складских площадках.

Отгрузка со склада в течение 1-3 дней.

Доставка по территории Российской Федерации, страны ближнего зарубежья в короткие сроки.

Сервисное обслуживание, сопровождение и техническая помощь клиентам.

Компания поставляет различное оборудование. Это: