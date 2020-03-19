Лунный календарь благоприятных дней на 19 — 31 марта 2020

Лунный календарь на март 2020 скажет, какие дни месяца самые лучшие, а какие опасные и лучше отсидеться дома в спокойствии и размеренности.

Март обещает очень много благоприятных дней

Март богат множеством дней, когда людям будет сопутствовать успех. Лунный календарь на март 2020 скажет, какие дни месяца самые лучшие, чтобы начать действовать и воплотить свою мечту в реальность.

Лунный календарь на март 2020 расскажет, какие фазы Луны в марте и когда будут самые благоприятные и неблагоприятные дни. Узнай, как себя вести в эти дни, чтобы не случилась беда.

Март обещает очень много благоприятных дней и станет положительным периодом для любых начинаний. Опасных дней в третий месяц 2020 года будет довольно мало. Но нужно знать, когда неблагоприятное время, что минимизировать отрицательные последствия.

Лунный календарь на март 2020 благоприятные дни:

19 марта;

21 марта;

22 марта;

25 марта;



29 марта;30 марта;31 марта.

Лунный календарь на март 2020 неблагоприятные дни:

20 марта;



23 марта;26 марта;28 марта.

Подробно о каждом дне с 19 по 31 марта 2020 года:

19 марта 2019

Убывающая Луна в Водолее.

Благоприятный день. Можно назначать конференции, собрания, агитации, культурные массовые мероприятия. Общение очень благоприятно. Получится завести несколько новых полезных знакомств.

20 марта 2019

Убывающая Луна в Водолее.

Неблагоприятный день. Лунный календарь на март 2020 подчеркивает, что этот день принесет много неприятностей, если вести себя активно. Лучше всего побыть дома в спокойной обстановке. Возможно возникновение многих проблем, которые будут проистекать из негативного общения с людьми.

21 марта 2019

Убывающая Луна в Водолее.

Благоприятный день. Он прекрасно подходит для начала новых дел, выступлений, представления отчетов, договоренностей, подписания договоров и заключения сделок. Общение с людьми очень позитивно. Работа пройдет успешно и результативно.

22 марта 2019

Убывающая Луна в Рыбах.

Благоприятный день. Сегодня лунный календарь на март 2020 говорит, что самыми позитивными будут дела, связанные с ремонтом, покупкой мебели. Можно приобретать недвижимость и транспортные средства. Любые покупки будут качественными и по выгодной цене.

23 марта 2019

Убывающая Луна в Рыбах.

Неблагоприятный день. Лунный календарь на март 2020 говорит, что сегодня будет не лучший день в жизни. Жизненные сила иссякли, мало энергии, мало сил. Даже легкая работа будет даваться с трудом. Лучше всего просто отдохнуть и провести спокойный вечер в кругу семьи.

24 марта 2019

Новая Луна в Овне.

Новолуние. Сегодня лунный календарь на март 2020 говорит, что не нужно начинать новые дела. Лучше всего подвести итоги прошлого, прийти к выводам, разработать план на будущее, поставить перед собой цели для достижения. Но действовать пока не нужно, а просто заняться планированием.

25 марта 2019

Растущая Луна в Овне.

Благоприятный день. Любые процедуры, связанные со здоровьем, крайне положительно скажутся на организме. Можно начинать заниматься спортом, худеть, посещать косметолога, парикмахера и стоматолога. Если сегодня заболеть, то заболевание быстро и легко пройдет.

26 марта 2019

Растущая Луна в Овне.

Неблагоприятный день. Сегодня лунный календарь на март 2020 говорит, что отношения между людьми будут иметь оттенок злости и агрессии. Возможны скандалы между любящими и очень близкими людьми.

27 марта 2019

Растущая Луна в Тельце.

Сегодня есть риск принять неверное решение, если не обдумать его хорошенько. Нужно учитывать все пути развития проблемы. Анализ обязателен даже в мелких бытовых вопросах.

28 марта 2019

Растущая Луна в Тельце.

Неблагоприятный день. Лунный календарь на март 2020 говорит, что сегодня люди склонны к импульсивности и поверхностным суждениям. Существует риск судить другого лишь по внешнему обманчивому впечатлению. Возможны серьезные ошибки.

29 марта 2019

Растущая Луна в Близнецах.

Благоприятный день. Лунный календарь на март 2020 говорит, что сегодня хороший день. Повышается интуиция, появляется дар предвидения. Человек сможет узреть то, что ранее ему было неведомо. Открываются внутренние резервы и появляются силы для осуществления мечты.

30 марта 2019

Растущая Луна в Близнецах.

Благоприятный день. Лунный календарь на февраль 2020 говорит, что сегодня прекрасный день для карьерного самопродвижения. Любые идеи будут восприняты положительно. Повышается авторитет. Ваше мнение будет услышано. Хорошие новости не заставят себя долго ждать.

31 марта 2019

Растущая Луна в Близнецах.

Благоприятный день. Лунный календарь на март 2020 говорит, что сегодня хороший день для любых путешествий и поездок. Начатые сегодня дела найдут успешное завершение. Эти сутки ознаменуются материальной стабильностью.

Источник: astro.clutch.ua