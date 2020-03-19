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75 дней до Победы: сильно заболели зубы, опухла правая щека

18:30 19.03.2020, Елена Белоусова Фото: БИХМ
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Каждый день на сайте «Курьер. Среда. Бердск» выходит письмо бердского участника Великой Отечественной войны. Георгий Потапов пишет своим родным с фронта.

75 дней до Победы: сильно заболели зубы, опухла правая щека
Фронтовик пишет родным с фронта
Сюжет: 75 дней до Победы
75 дней до Победы: сильно заболели зубы, опухла правая щека

75 дней до Победы: сильно заболели зубы, опухла правая щека75 дней до Победы: от фронта еще далеко, продвигаемся ближеЕщё 21 новость

«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля каждый день на сайте выходят письма бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» и образовательного проекта «Бердск воевал».

17.05.1943г.
Здравствуйте, дорогое мое семейство!

Жена Шура и милые детки Боря, Миша, Галя, шлю я вам по низкому поклону, желаю в вашей жизни всего хорошего. Сообщаю про свою жизнь. Был я в Омске до двадцать третьего апреля, все формировались, но все оставались, перегоняли из части в часть. Но сейчас угнали далеко в Московскую область, здесь тоже самое — будем обучаться. Сколько будем стоять — неизвестно. Здесь, в лагерях, в лесу. Ну так, пока чувствую ничего, но сильно заболели зубы, опухла правая щека. Ну, в общем жив буду не забуду.
Хотелось бы узнать как вы живете, но точного нет адреса, пока есть полевая почта 43/737. Не знают, долго или нет будем стоять. Говорят — с месяц, может больше, может меньше. От вас трудно получить ответа, но все же напишите. Пока жив-здоров, но больше ничего не нужно. Передайте привет родне и знакомым. Писал 4 мая первого мая (неразборчиво)подождем, в общем, хорошо кто (неразборчиво)
Новосибирская область
Город Новосибирск
Поселок Бердск
Обская улица дом 22
Александре Алексеевне Потаповой
___________________________________
Полевая почта 43 737
(подпись)
75 дней до Победы: сильно заболели зубы, опухла правая щека

Фронтовик пишет родным с фронта

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