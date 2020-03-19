75 дней до Победы: сильно заболели зубы, опухла правая щека

Сюжет: 75 дней до Победы
«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля каждый день на сайте выходят письма бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» и образовательного проекта «Бердск воевал».
17.05.1943г.
Здравствуйте, дорогое мое семейство!
Хотелось бы узнать как вы живете, но точного нет адреса, пока есть полевая почта 43/737. Не знают, долго или нет будем стоять. Говорят — с месяц, может больше, может меньше. От вас трудно получить ответа, но все же напишите. Пока жив-здоров, но больше ничего не нужно. Передайте привет родне и знакомым. Писал 4 мая первого мая (неразборчиво)подождем, в общем, хорошо кто (неразборчиво)
Новосибирская область
Город Новосибирск
Поселок Бердск
Александре Алексеевне Потаповой
___________________________________
Полевая почта 43 737
(подпись)