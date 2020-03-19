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19 детей госпитализировали из-за коронавируса в Петербурге

17:15 19.03.2020 Фото: pixabay.com
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Правительство 19 марта сообщило, что российские больницы готовы сейчас принять более 55 тысяч пациентов с коронавирусом. В запасе 40 тысяч аппаратов ИВЛ.

19 детей госпитализировали из за коронавируса в Петербурге
Коронавирус начал распространяться в декабре 2019 года в Китае

Оперативный штаб по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции в Петербурге озвучил информацию по количеству госпитализированных с подозрением на коронавирус в Северной столице.

Как говорится в опубликованном 19 марта сообщении, в больнице Боткина 314 пациентов (вчера говорилось о 303). При этом из них 19 детей.

За прошедшие сутки поступило 57 человек, выписано 46. Состояние у всех удовлетворительное, тяжелых форм течения заболевания нет. Новых заболеваний коронавирусной инфекцией не выявлено.

В систему экстренных вызовов 112 поступило за сутки 1230 обращений по вопросам, связанным с коронавирусом. Из них 807 обращений были направлены в городскую службу скорой медицинской помощи.

Правительство 19 марта сообщило, что российские больницы готовы сейчас принять более 55 тысяч пациентов с коронавирусом. В запасе 40 тысяч аппаратов ИВЛ.

Источник: Фонтанка

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