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Ежедневные крестные ходы против коронавируса проведут в центре Москвы

17:30 19.03.2020 Фото: https://www.instagram.com/p/B946dySIJ2U/
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Монахи будут молиться о помощи и заступлении всем нуждающимся.

Ежедневные крестные ходы против коронавируса проведут в центре Москвы
Крестный ход проведут против коронавируса

Насельники Высоко-Петровского монастыря Москвы решили каждый вечер обходить свою обитель крестным ходом с молебным пением об избавлении от коронавируса, первый крестный ход прошел 18 марта вечером. Об этом в инстаграме сообщил наместник обители игумен Петр (Еремеев).

Монахи прошли по тротуарам вокруг монастыря с Влахернской иконой богоматери, соблюдая безопасную дистанцию.

Они будут молиться о помощи и заступлении всем нуждающимся.

«Традиция совершения крестных ходов в дни тех или иных бедствий утвердилась в церковной традиции ещё в Византии. Духовенство и верующие обходили дома, улицы, монастыри и даже целые населённые пункты, призывая Господа и святых в помощь. Сегодня все мы нуждаемся в помощи свыше, поэтому братия нашего монастыря единодушно решила усугубить молитву», — написал игумен.

Он также сообщил об отмене экскурсий в монастырь и пообещал взамен обеспечить виртуальные экскурсии по обители в соцсетях с прямыми включениями, в ходе которых сотрудники экскурсионно-паломнической службы будут отвечать на вопросы пользователей интернета.

Источник: Интерфакс

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От редакции

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Аноним, 19 марта 2020 18:06
Ну теперь я спокоен
Новый мэр, 19 марта 2020 18:14
Вот тупость,сектанты
Аноним, 19 марта 2020 18:35
Россия, 21 век. Прости нас, Юра. Этот народ не исправить.

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