Ежедневные крестные ходы против коронавируса проведут в центре Москвы

Монахи будут молиться о помощи и заступлении всем нуждающимся.

Крестный ход проведут против коронавируса

Насельники Высоко-Петровского монастыря Москвы решили каждый вечер обходить свою обитель крестным ходом с молебным пением об избавлении от коронавируса, первый крестный ход прошел 18 марта вечером. Об этом в инстаграме сообщил наместник обители игумен Петр (Еремеев).

Монахи прошли по тротуарам вокруг монастыря с Влахернской иконой богоматери, соблюдая безопасную дистанцию.

Они будут молиться о помощи и заступлении всем нуждающимся.

«Традиция совершения крестных ходов в дни тех или иных бедствий утвердилась в церковной традиции ещё в Византии. Духовенство и верующие обходили дома, улицы, монастыри и даже целые населённые пункты, призывая Господа и святых в помощь. Сегодня все мы нуждаемся в помощи свыше, поэтому братия нашего монастыря единодушно решила усугубить молитву», — написал игумен.

Он также сообщил об отмене экскурсий в монастырь и пообещал взамен обеспечить виртуальные экскурсии по обители в соцсетях с прямыми включениями, в ходе которых сотрудники экскурсионно-паломнической службы будут отвечать на вопросы пользователей интернета.

Источник: Интерфакс