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Глыба льда с гаража грозит рухнуть на головы жителям Бердска

17:45 19.03.2020, Галина Панчева Фото: Юлии Владимировны
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Сосед не реагирует на замечание бердчан. Угроза, что лед может что-то разрушить или причинить вред здоровью, множится ежегодно. Поможет суд.

Глыба льда с гаража грозит рухнуть на головы жителям Бердска
В этом году лед с крыши гаража достиг метровой величины

Ни один раз и ни один год просят соседа сделать снегозадержание на крыше гаража жители частного сектора Бердска. По весне от нагревающейся трубы гаражной печки снег превращается в лед и большим навесом свисает над территорией соседнего дома, жители которого стараются не ходить по той стороне двора и не ставить там автомобиль — опасно.

— Нынче слой льда особо огромный, страшно. Боюсь, что эта глыба рухнет и разгромит вход в подвал. С соседом мы разговаривали несколько раз. Сначала он нас игнорировал, потом кормил «завтраками». В общем, не предпринимает ничего. Мы не знаем, что нам делать, куда обращаться. Решили, что, наверное, нужно идти в суд, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Юлия Владимировна.

По словам начальника административно-технической инспекции Павла Дятлова, для начала бердчанам нужно обратиться в отдел градостроительства, чтобы специалисты сделали замеры на соответствие постройки соседа тем нормативам, которые имеются в городе.

— В отдел градостроительства нужно обратиться с заявлением. Специалисты должны выехать на место, осмотреть постройку. Если сосед запустит, то с территории соседа, если нет, то с территории заявителя сделать замеры, а затем выдать акт осмотра. Далее бердчане составляют заявление в суд о том, что соседом нарушены отступы, из-за этого лед падает на их территорию и доставляет такие-то неудобства, и прикладывают акт, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Павел Дятлов.

Пару лет назад в Бердске было одно подобное дело. В связи с давностью построек суд оставил все без изменений. Но у каждого случая свои основания и обстоятельства, поэтому бердчанам стоит попробовать добиться желаемого через суд, считает Дятлов.

Если масса снега или льда сошла бы с крыши гаража соседа на участок бердчан, это можно было бы расценить, как самопроизвольный вынос снега за границы ограждения. И по такому факту административно-техническая инспекция (АТИ) может попробовать составить протокол, отметил Павел Викторович. Но наказание проблемы не решит, и лучше идти по первому сценарию, советует начальник АТИ.

Глыба льда с гаража грозит рухнуть на головы жителям Бердска

лед на крыше гаража

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От редакции

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Аноним, 19 марта 2020 18:05
Ахаха чо за жуть, на какие головы, если соседские то чем они умнее

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