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Работа в Бердске: 100 вакансий предлагают работодатели жителям Бердска

17:19 19.03.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Актуальные предложения от работодателей в Центре занятости населения Бердска.

Работа в Бердске: 100 вакансий предлагают работодатели жителям Бердска
Актуальные предложения от работодателей в Центре занятости населения Бердска.
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Кондуктор Бердское автотранспортное предприятие,МУП от 18000
до 19000		 8(38341) 52139
bpatp@mail.ru
Комплектовщик изделий и инструмента АО «БЭМЗ» от 20000
до 20000		 8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
Корректор АО «БЭМЗ» от 17000
до 17000		 8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
Системный администратор ООО «ТГК 1» от 34501
до 34501		 8(38341) 60095
ok@tgk1.org
Инженер-конструктор, инженер-конструктор на штампы АО «БЭМЗ» от 40000
до 40000		 8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
Уборщик производственных и служебных помещений Природа-С,ООО от 15163
до 15163		 8(952) 9136775
zdravo-b@mail.ru
Шлифовщик 5 разряда АО «БЭМЗ» от 30000
до 40000		 8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Инженер по защите информации Администрация г.Бердска от 25000
до 25000		 8(38341) 22990
gtp@berdskadm.ru
Грузчик ООО «Строитель» от 15200
до 23000		 8(38341) 29715 доб. 366
knp@dom-al.com
Инструктор по физической культуре 1 категории (класса) МАДОУ № 22 от 20269
до 20269		 8(38341) 28303
bsk_du22@mail.ru
Воспитатель детского сада (яслей-сада) 1 категории (класса) МАДОУ № 22 от 17832
до 17832		 8(38341) 28303
bsk_du22@mail.ru
Оператор станков с программным управлением Вега-Арсенал,ООО от 20000
до 20000		 8(38341) 63074, 8(383) 3638741
personal@arsenalnpo.ru
Продавец продовольственных товаров Птицефабрика Бердская ООО от 18000
до 18000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Грузчик, — дворник Вега-Арсенал,ООО от 16000
до 22000		 8(38341) 63074, 8(383) 3638741
personal@arsenalnpo.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Продавец непродовольственных товаров ООО «Фантазия» от 15163
до 17000		 8(38341) 51102
prazdniki2011@yandex.ru
Бухгалтер, бухгалтер  по начислению заработной платы отдела контрактной службы, учета и отчетности Администрация г.Бердска от 25000
до 25000		 8(38341) 26684
buhadmb@mail.ru
Менеджер по персоналу ООО «Белокаменный» от 15163
до 17241		 8(38341) 60810
po_kr@mail.ru
Инженер по метрологии Сиббиофарм,ПО ООО от 18000
до 24000		 8(38341) 58107 доб. 127
kadri@sibbio.ru
Дворник Кристалл,АНО СК от 15250
до 15250		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Контролер технического состояния автомототранспортных средств, техника и технология наземного транспорта Бердское автотранспортное предприятие,МУП от 18000
до 19000		 8(38341) 52139
bpatp@mail.ru
Главный Инженер ФГКУ Комбинат «Гигант» Росрезерва от 49000
до 50000		 8(38341) 24786
gigant@sib.rosreserv.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Продавец продовольственных товаров, продавец в магазин продовольственных товаров. ООО «Бочковое» от 25000
до 50000		 8(960) 9159544
solovevvm@mail.ru
Продавец продовольственных товаров ООО «Бочковое» от 25000
до 50000		 8(960) 9159544
solovevvm@mail.ru
Учитель (преподаватель) иностранного языка, английского языка МБОУ СОШ № 11 от 20000
до 22000		 8(38341) 48655
bsk_sh11@mail.ru
Уборщик производственных и служебных помещений МАОУ СОШ № 4 от 15163
до 15163		 8(38341) 25870
natalibsksh4@mail.ru
Слесарь механосборочных работ ООО «НОТИС» от 20000
до 28000		 8(38341) 58210
vacancy@notis.ru
Слесарь по ремонту автомобилей Фитнес-Центр «Кристалл» от 15163
до 20000		 8(913) 0195005
Pavel-z@ngs.ru
Учитель-дефектолог МАОУ СОШ № 4 от 15163
до 15163		 8(38341) 25870
natalibsksh4@mail.ru
Младший воспитатель МАДОУ № 8 от 15163
до 15163		 8(38341) 50049, 8(38341) 53273
sunny_dou@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования ООО «НОТИС» от 20000
до 25000		 8(38341) 58210
vacancy@notis.ru
Педагог социальный МБОУ СОШ № 9 от 18000
до 25000		 8(38341) 30314
bsk_sh09@mail.ru
Учитель (преподаватель) истории и обществознания МАОУ СОШ № 4 от 18000
до 20000		 8(38341) 25870
natalibsksh4@mail.ru
Микробиолог Сиббиофарм,ПО ООО от 20000
до 25000		 8(38341) 58107 доб. 127
kadri@sibbio.ru
Оператор станков с программным управлением ООО «НОТИС» от 25000
до 40000		 8(38341) 58210
vacancy@notis.ru
Машинист крана (крановщик), машинист башенных кранов(кат. с), машинист пневмоколесных кранов, машинист гусеничных кранов Рубин,ООО от 25000
до 25000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Стропальщик Рубин,ООО от 20000
до 20000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования, электрослесарь по монтажу башенных кранов Рубин,ООО от 35000
до 35000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Слесарь-монтажник приборного оборудования, слесарь по ремонту грузоподъемных механизмов Рубин,ООО от 25000
до 25000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Водитель автомобиля 1 категории (класса), водитель-загонщик, кат.д Бердское автотранспортное предприятие,МУП от 16000
до 17000		 8(38341) 52139
bpatp@mail.ru
Моторист (машинист) Рубин,ООО от 25000
до 25000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Машинист буровой установки Рубин,ООО от 30000
до 30000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, автоэлектрик Рубин,ООО от 18000
до 18000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Тракторист, дт-75, кат. с, д, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов Рубин,ООО от 25000
до 25000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Слесарь по ремонту автомобилей Рубин,ООО от 20000
до 20000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Машинист бульдозера, кат. с, д Рубин,ООО от 20000
до 30000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Машинист автовышки и автогидроподъемника, машинист автовышки, кат.с Рубин,ООО от 35000
до 35000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Водитель автомобиля, категории с, d, е
категория с на автобетоносмеситель		 Рубин,ООО от 30000
до 35000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Водитель автомобиля, водитель мусоровоза, кат.с ЭкоСервис,ООО от 30000
до 40000		 8(913) 3800807
Машинист крана (крановщик), машинист башенного крана ООО ПК «Кристалл» от 23000
до 23000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Машинист крана (крановщик), машинист козлового крана ООО ПК «Кристалл» от 23000
до 23000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Бухгалтер, материальной группы МАОУ «Экономический лицей» от 22000
до 25000		 8(38341) 26419
Слесарь-ремонтник, слесарь по ремонту оборудования, квота для приема инвалидов ООО ПК «Кристалл» от 20000
до 20000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Лаборант химического анализа ООО ПК «Кристалл» от 16000
до 16000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Подсобный рабочий, в счет установленной квоты для трудоустройства детей ООО ПК «Кристалл» от 16000
до 16000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий ООО УК «Прогресс» от 15163
до 18000		 8(38341) 25700
uk-progress-brd@mail.ru
Кухонный рабочий МБОУ СОШ № 3 «Пеликан» от 15200
до 18000		 8(38341) 25702
bsk_sh03@mail.ru
Лаборант по физико-механическим испытаниям ООО ПК «Кристалл» от 16000
до 16000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Официант Сибирский Медведь,ООО от 15163
до 15163		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Насыпщик цемента ООО ПК «Кристалл» от 22000
до 22000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Повар, квота для трудоустройства инвалидов Сибирский Медведь,ООО от 20000
до 20000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Учитель (средней квалификации), начальных классов Православная Гимназия Серафима Саровского от 16965
до 16965		 8(38341) 62220
gimnazia-berdsk@mail.ru
Заведующий отделением (в прочих отраслях), заведующий отделением — врач — педиатр педиатрического отделения ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 70000
до 70000		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Электрик участка ООО СК Эдельвейс от 25000
до 30000		 8(913) 9350856
skedelveis@yandex.ru
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО УК «Прогресс» от 20000
до 29000		 8(38341) 25700
uk-progress-brd@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сиббиофарм,ПО ООО от 20000
до 25000		 8(38341) 58107 доб. 127
kadri@sibbio.ru
Руководитель проекта АО «БСТ» от 63000
до 63000		 8(38341) 21360, 8(38341) 31107
kadri.bst@mail.ru
Дворник АО «Бердский хлебокомбинат» от 15200
до 15200		 8(38341) 20475
kadrov_otdel@list.ru
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации, техник по монтажу и обслуживанию систем пожарной сигнализации. ИП Голубев В.А. от 25000
до 25000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Токарь Гранит-1, ООО от 25000
до 30000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Оценщик ИП Голубев В.А. от 25000
до 25000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Начальник отдела (в строительстве), технического отдела АО «БСТ» от 40000
до 40000		 8(38341) 21360, 8(38341) 31107
kadri.bst@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Инженер-проектировщик, инженер-проектировщик систем электроснабжения. ИП Голубев В.А. от 35000
до 40000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Инженер-конструктор, проектирования зданий и сооружений ИП Голубев В.А. от 40000
до 40000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Инженер-конструктор, инженер-конструктор проектирования пгс. в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов. ИП Голубев В.А. от 40000
до 40000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Уборщик производственных и служебных помещений, уборщик+фасовщик ООО «Торгсервис 54» от 15163
до 15163		 8(383) 3253976
rusakovao842@gmail.com
Электрик участка ИП Голубев В.А. от 22000
до 22000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Инструктор тренажера Кристалл,АНО СК от 15163
до 15163		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Кадастровый инженер ИП Голубев В.А. от 35000
до 35000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Охранник ООО «Торгсервис 54» от 18000
до 18000		 8(383) 3253976
rusakovao842@gmail.com
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Кассир ООО «Торгсервис 54» от 20000
до 20000		 8(383) 3253976
rusakovao842@gmail.com
Геодезист ИП Голубев В.А. от 30000
до 30000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Инженер производственно-технического отдела АО «БСТ» от 30000
до 30000		 8(38341) 21360, 8(38341) 31107
kadri.bst@mail.ru
Главный Инженер АО «БСТ» от 80000
до 80000		 8(38341) 21360, 8(38341) 31107
kadri.bst@mail.ru
Энергетик АО «БСТ» от 35000
до 35000		 8(38341) 21360, 8(38341) 31107
kadri.bst@mail.ru
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МБОУ СОШ № 9 от 25000
до 25000		 8(38341) 30314
bsk_sh09@mail.ru
Полицейский-водитель Бердский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области» от 24000
до 33000		 8(38341) 22069
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Кладовщик склада спецпродукции Сиббиофарм,ПО ООО от 20000
до 20000		 8(38341) 58107 доб. 127
kadri@sibbio.ru
Учитель (преподаватель) истории и обществознания МБОУ СОШ № 9 от 25000
до 25000		 8(38341) 30314
bsk_sh09@mail.ru
Учитель (средней квалификации) МБОУ СОШ № 9 от 20000
до 25000		 8(38341) 30314
bsk_sh09@mail.ru
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