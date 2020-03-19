Работа в Бердске: 100 вакансий предлагают работодатели жителям Бердска

Актуальные предложения от работодателей в Центре занятости населения Бердска.

Актуальные предложения от работодателей в Центре занятости населения Бердска. Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Кондуктор Бердское автотранспортное предприятие,МУП от 18000

до 19000 8(38341) 52139

bpatp@mail.ru Комплектовщик изделий и инструмента АО «БЭМЗ» от 20000

8(38341) 44638

personal-betro@mail.ru Корректор АО «БЭМЗ» от 17000

до 17000 8(38341) 44638

personal-betro@mail.ru Системный администратор ООО «ТГК 1» от 34501

до 34501 8(38341) 60095

Инженер-конструктор, инженер-конструктор на штампы АО «БЭМЗ» от 40000

до 40000 8(38341) 44638

personal-betro@mail.ru Уборщик производственных и служебных помещений Природа-С,ООО от 15163

до 15163 8(952) 9136775

zdravo-b@mail.ru Шлифовщик 5 разряда АО «БЭМЗ» от 30000

8(38341) 44638

personal-betro@mail.ru Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Инженер по защите информации Администрация г.Бердска от 25000

до 25000 8(38341) 22990

gtp@berdskadm.ru Грузчик ООО «Строитель» от 15200

до 23000 8(38341) 29715 доб. 366

Инструктор по физической культуре 1 категории (класса) МАДОУ № 22 от 20269

до 20269 8(38341) 28303

bsk_du22@mail.ru Воспитатель детского сада (яслей-сада) 1 категории (класса) МАДОУ № 22 от 17832

до 17832 8(38341) 28303

bsk_du22@mail.ru Оператор станков с программным управлением Вега-Арсенал,ООО от 20000

8(38341) 63074, 8(383) 3638741

personal@arsenalnpo.ru Продавец продовольственных товаров Птицефабрика Бердская ООО от 18000

до 18000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru Грузчик, — дворник Вега-Арсенал,ООО от 16000

до 22000 8(38341) 63074, 8(383) 3638741

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Продавец непродовольственных товаров ООО «Фантазия» от 15163

до 17000 8(38341) 51102

prazdniki2011@yandex.ru Бухгалтер, бухгалтер по начислению заработной платы отдела контрактной службы, учета и отчетности Администрация г.Бердска от 25000

до 25000 8(38341) 26684

buhadmb@mail.ru Менеджер по персоналу ООО «Белокаменный» от 15163

8(38341) 60810

po_kr@mail.ru Инженер по метрологии Сиббиофарм,ПО ООО от 18000

до 24000 8(38341) 58107 доб. 127

kadri@sibbio.ru Дворник Кристалл,АНО СК от 15250

до 15250 8(38341) 29623

Контролер технического состояния автомототранспортных средств, техника и технология наземного транспорта Бердское автотранспортное предприятие,МУП от 18000

до 19000 8(38341) 52139

bpatp@mail.ru Главный Инженер ФГКУ Комбинат «Гигант» Росрезерва от 49000

до 50000 8(38341) 24786

gigant@sib.rosreserv.ru Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Продавец продовольственных товаров, продавец в магазин продовольственных товаров. ООО «Бочковое» от 25000

8(960) 9159544

solovevvm@mail.ru Продавец продовольственных товаров ООО «Бочковое» от 25000

до 50000 8(960) 9159544

solovevvm@mail.ru Учитель (преподаватель) иностранного языка, английского языка МБОУ СОШ № 11 от 20000

до 22000 8(38341) 48655

Уборщик производственных и служебных помещений МАОУ СОШ № 4 от 15163

до 15163 8(38341) 25870

natalibsksh4@mail.ru Слесарь механосборочных работ ООО «НОТИС» от 20000

до 28000 8(38341) 58210

vacancy@notis.ru Слесарь по ремонту автомобилей Фитнес-Центр «Кристалл» от 15163

8(913) 0195005

Pavel-z@ngs.ru Учитель-дефектолог МАОУ СОШ № 4 от 15163

до 15163 8(38341) 25870

natalibsksh4@mail.ru Младший воспитатель МАДОУ № 8 от 15163

до 15163 8(38341) 50049, 8(38341) 53273

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования ООО «НОТИС» от 20000

до 25000 8(38341) 58210

vacancy@notis.ru Педагог социальный МБОУ СОШ № 9 от 18000

до 25000 8(38341) 30314

bsk_sh09@mail.ru Учитель (преподаватель) истории и обществознания МАОУ СОШ № 4 от 18000

8(38341) 25870

natalibsksh4@mail.ru Микробиолог Сиббиофарм,ПО ООО от 20000

до 25000 8(38341) 58107 доб. 127

kadri@sibbio.ru Оператор станков с программным управлением ООО «НОТИС» от 25000

до 40000 8(38341) 58210

Машинист крана (крановщик), машинист башенных кранов(кат. с), машинист пневмоколесных кранов, машинист гусеничных кранов Рубин,ООО от 25000

до 25000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru Стропальщик Рубин,ООО от 20000

до 20000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования, электрослесарь по монтажу башенных кранов Рубин,ООО от 35000

8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru Слесарь-монтажник приборного оборудования, слесарь по ремонту грузоподъемных механизмов Рубин,ООО от 25000

до 25000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru Водитель автомобиля 1 категории (класса), водитель-загонщик, кат.д Бердское автотранспортное предприятие,МУП от 16000

до 17000 8(38341) 52139

Моторист (машинист) Рубин,ООО от 25000

до 25000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru Машинист буровой установки Рубин,ООО от 30000

до 30000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, автоэлектрик Рубин,ООО от 18000

8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru Тракторист, дт-75, кат. с, д, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов Рубин,ООО от 25000

до 25000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Слесарь по ремонту автомобилей Рубин,ООО от 20000

до 20000 8(38341) 29623

Машинист бульдозера, кат. с, д Рубин,ООО от 20000

до 30000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru Машинист автовышки и автогидроподъемника, машинист автовышки, кат.с Рубин,ООО от 35000

до 35000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru Водитель автомобиля, категории с, d, е

Рубин,ООО от 30000

до 35000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru Водитель автомобиля, водитель мусоровоза, кат.с ЭкоСервис,ООО от 30000

до 40000 8(913) 3800807 Машинист крана (крановщик), машинист башенного крана ООО ПК «Кристалл» от 23000

до 23000 8(38341) 29623

Машинист крана (крановщик), машинист козлового крана ООО ПК «Кристалл» от 23000

до 23000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Бухгалтер, материальной группы МАОУ «Экономический лицей» от 22000

до 25000 8(38341) 26419 Слесарь-ремонтник, слесарь по ремонту оборудования, квота для приема инвалидов ООО ПК «Кристалл» от 20000

до 20000 8(38341) 29623

Лаборант химического анализа ООО ПК «Кристалл» от 16000

до 16000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru Подсобный рабочий, в счет установленной квоты для трудоустройства детей ООО ПК «Кристалл» от 16000

до 16000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий ООО УК «Прогресс» от 15163

8(38341) 25700

uk-progress-brd@mail.ru Кухонный рабочий МБОУ СОШ № 3 «Пеликан» от 15200

до 18000 8(38341) 25702

bsk_sh03@mail.ru Лаборант по физико-механическим испытаниям ООО ПК «Кристалл» от 16000

до 16000 8(38341) 29623

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Официант Сибирский Медведь,ООО от 15163

до 15163 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru Насыпщик цемента ООО ПК «Кристалл» от 22000

до 22000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru Повар, квота для трудоустройства инвалидов Сибирский Медведь,ООО от 20000

8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru Учитель (средней квалификации), начальных классов Православная Гимназия Серафима Саровского от 16965

до 16965 8(38341) 62220

gimnazia-berdsk@mail.ru Заведующий отделением (в прочих отраслях), заведующий отделением — врач — педиатр педиатрического отделения ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 70000

до 70000 8(38341) 26656

Электрик участка ООО СК Эдельвейс от 25000

до 30000 8(913) 9350856

skedelveis@yandex.ru Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО УК «Прогресс» от 20000

до 29000 8(38341) 25700

uk-progress-brd@mail.ru Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сиббиофарм,ПО ООО от 20000

8(38341) 58107 доб. 127

kadri@sibbio.ru Руководитель проекта АО «БСТ» от 63000

до 63000 8(38341) 21360, 8(38341) 31107

kadri.bst@mail.ru Дворник АО «Бердский хлебокомбинат» от 15200

до 15200 8(38341) 20475

Электромонтер охранно-пожарной сигнализации, техник по монтажу и обслуживанию систем пожарной сигнализации. ИП Голубев В.А. от 25000

до 25000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru Токарь Гранит-1, ООО от 25000

до 30000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru Оценщик ИП Голубев В.А. от 25000

8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru Начальник отдела (в строительстве), технического отдела АО «БСТ» от 40000

до 40000 8(38341) 21360, 8(38341) 31107

kadri.bst@mail.ru Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Инженер-проектировщик, инженер-проектировщик систем электроснабжения. ИП Голубев В.А. от 35000

до 40000 8(38341) 29623

Инженер-конструктор, проектирования зданий и сооружений ИП Голубев В.А. от 40000

до 40000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru Инженер-конструктор, инженер-конструктор проектирования пгс. в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов. ИП Голубев В.А. от 40000

до 40000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru Уборщик производственных и служебных помещений, уборщик+фасовщик ООО «Торгсервис 54» от 15163

8(383) 3253976

rusakovao842@gmail.com Электрик участка ИП Голубев В.А. от 22000

до 22000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru Инструктор тренажера Кристалл,АНО СК от 15163

до 15163 8(38341) 29623

Кадастровый инженер ИП Голубев В.А. от 35000

до 35000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru Охранник ООО «Торгсервис 54» от 18000

до 18000 8(383) 3253976

rusakovao842@gmail.com Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Кассир ООО «Торгсервис 54» от 20000

8(383) 3253976

rusakovao842@gmail.com Геодезист ИП Голубев В.А. от 30000

до 30000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru Инженер производственно-технического отдела АО «БСТ» от 30000

до 30000 8(38341) 21360, 8(38341) 31107

Главный Инженер АО «БСТ» от 80000

до 80000 8(38341) 21360, 8(38341) 31107

kadri.bst@mail.ru Энергетик АО «БСТ» от 35000

до 35000 8(38341) 21360, 8(38341) 31107

kadri.bst@mail.ru Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МБОУ СОШ № 9 от 25000

8(38341) 30314

bsk_sh09@mail.ru Полицейский-водитель Бердский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области» от 24000

до 33000 8(38341) 22069 Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Кладовщик склада спецпродукции Сиббиофарм,ПО ООО от 20000

до 20000 8(38341) 58107 доб. 127

kadri@sibbio.ru Учитель (преподаватель) истории и обществознания МБОУ СОШ № 9 от 25000

8(38341) 30314

bsk_sh09@mail.ru Учитель (средней квалификации) МБОУ СОШ № 9 от 20000

до 25000 8(38341) 30314

bsk_sh09@mail.ru

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