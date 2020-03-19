Работа в Бердске: 100 вакансий предлагают работодатели жителям Бердска

|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Кондуктор
|Бердское автотранспортное предприятие,МУП
|от 18000
до 19000
|8(38341) 52139
bpatp@mail.ru
|Комплектовщик изделий и инструмента
|АО «БЭМЗ»
|от 20000
|8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
|Корректор
|АО «БЭМЗ»
|от 17000
до 17000
|8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
|Системный администратор
|ООО «ТГК 1»
|от 34501
до 34501
|8(38341) 60095
|Инженер-конструктор, инженер-конструктор на штампы
|АО «БЭМЗ»
|от 40000
до 40000
|8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
|Уборщик производственных и служебных помещений
|Природа-С,ООО
|от 15163
до 15163
|8(952) 9136775
zdravo-b@mail.ru
|Шлифовщик 5 разряда
|АО «БЭМЗ»
|от 30000
|8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Инженер по защите информации
|Администрация г.Бердска
|от 25000
до 25000
|8(38341) 22990
gtp@berdskadm.ru
|Грузчик
|ООО «Строитель»
|от 15200
до 23000
|8(38341) 29715 доб. 366
|Инструктор по физической культуре 1 категории (класса)
|МАДОУ № 22
|от 20269
до 20269
|8(38341) 28303
bsk_du22@mail.ru
|Воспитатель детского сада (яслей-сада) 1 категории (класса)
|МАДОУ № 22
|от 17832
до 17832
|8(38341) 28303
bsk_du22@mail.ru
|Оператор станков с программным управлением
|Вега-Арсенал,ООО
|от 20000
|8(38341) 63074, 8(383) 3638741
personal@arsenalnpo.ru
|Продавец продовольственных товаров
|Птицефабрика Бердская ООО
|от 18000
до 18000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Грузчик, — дворник
|Вега-Арсенал,ООО
|от 16000
до 22000
|8(38341) 63074, 8(383) 3638741
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Продавец непродовольственных товаров
|ООО «Фантазия»
|от 15163
до 17000
|8(38341) 51102
prazdniki2011@yandex.ru
|Бухгалтер, бухгалтер по начислению заработной платы отдела контрактной службы, учета и отчетности
|Администрация г.Бердска
|от 25000
до 25000
|8(38341) 26684
buhadmb@mail.ru
|Менеджер по персоналу
|ООО «Белокаменный»
|от 15163
|8(38341) 60810
po_kr@mail.ru
|Инженер по метрологии
|Сиббиофарм,ПО ООО
|от 18000
до 24000
|8(38341) 58107 доб. 127
kadri@sibbio.ru
|Дворник
|Кристалл,АНО СК
|от 15250
до 15250
|8(38341) 29623
|Контролер технического состояния автомототранспортных средств, техника и технология наземного транспорта
|Бердское автотранспортное предприятие,МУП
|от 18000
до 19000
|8(38341) 52139
bpatp@mail.ru
|Главный Инженер
|ФГКУ Комбинат «Гигант» Росрезерва
|от 49000
до 50000
|8(38341) 24786
gigant@sib.rosreserv.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Продавец продовольственных товаров, продавец в магазин продовольственных товаров.
|ООО «Бочковое»
|от 25000
|8(960) 9159544
solovevvm@mail.ru
|Продавец продовольственных товаров
|ООО «Бочковое»
|от 25000
до 50000
|8(960) 9159544
solovevvm@mail.ru
|Учитель (преподаватель) иностранного языка, английского языка
|МБОУ СОШ № 11
|от 20000
до 22000
|8(38341) 48655
|Уборщик производственных и служебных помещений
|МАОУ СОШ № 4
|от 15163
до 15163
|8(38341) 25870
natalibsksh4@mail.ru
|Слесарь механосборочных работ
|ООО «НОТИС»
|от 20000
до 28000
|8(38341) 58210
vacancy@notis.ru
|Слесарь по ремонту автомобилей
|Фитнес-Центр «Кристалл»
|от 15163
|8(913) 0195005
Pavel-z@ngs.ru
|Учитель-дефектолог
|МАОУ СОШ № 4
|от 15163
до 15163
|8(38341) 25870
natalibsksh4@mail.ru
|Младший воспитатель
|МАДОУ № 8
|от 15163
до 15163
|8(38341) 50049, 8(38341) 53273
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
|ООО «НОТИС»
|от 20000
до 25000
|8(38341) 58210
vacancy@notis.ru
|Педагог социальный
|МБОУ СОШ № 9
|от 18000
до 25000
|8(38341) 30314
bsk_sh09@mail.ru
|Учитель (преподаватель) истории и обществознания
|МАОУ СОШ № 4
|от 18000
|8(38341) 25870
natalibsksh4@mail.ru
|Микробиолог
|Сиббиофарм,ПО ООО
|от 20000
до 25000
|8(38341) 58107 доб. 127
kadri@sibbio.ru
|Оператор станков с программным управлением
|ООО «НОТИС»
|от 25000
до 40000
|8(38341) 58210
|Машинист крана (крановщик), машинист башенных кранов(кат. с), машинист пневмоколесных кранов, машинист гусеничных кранов
|Рубин,ООО
|от 25000
до 25000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Стропальщик
|Рубин,ООО
|от 20000
до 20000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования, электрослесарь по монтажу башенных кранов
|Рубин,ООО
|от 35000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Слесарь-монтажник приборного оборудования, слесарь по ремонту грузоподъемных механизмов
|Рубин,ООО
|от 25000
до 25000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Водитель автомобиля 1 категории (класса), водитель-загонщик, кат.д
|Бердское автотранспортное предприятие,МУП
|от 16000
до 17000
|8(38341) 52139
|Моторист (машинист)
|Рубин,ООО
|от 25000
до 25000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Машинист буровой установки
|Рубин,ООО
|от 30000
до 30000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, автоэлектрик
|Рубин,ООО
|от 18000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Тракторист, дт-75, кат. с, д, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|Рубин,ООО
|от 25000
до 25000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Слесарь по ремонту автомобилей
|Рубин,ООО
|от 20000
до 20000
|8(38341) 29623
|Машинист бульдозера, кат. с, д
|Рубин,ООО
|от 20000
до 30000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Машинист автовышки и автогидроподъемника, машинист автовышки, кат.с
|Рубин,ООО
|от 35000
до 35000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Водитель автомобиля, категории с, d, е
|Рубин,ООО
|от 30000
до 35000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Водитель автомобиля, водитель мусоровоза, кат.с
|ЭкоСервис,ООО
|от 30000
до 40000
|8(913) 3800807
|Машинист крана (крановщик), машинист башенного крана
|ООО ПК «Кристалл»
|от 23000
до 23000
|8(38341) 29623
|Машинист крана (крановщик), машинист козлового крана
|ООО ПК «Кристалл»
|от 23000
до 23000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Бухгалтер, материальной группы
|МАОУ «Экономический лицей»
|от 22000
до 25000
|8(38341) 26419
|Слесарь-ремонтник, слесарь по ремонту оборудования, квота для приема инвалидов
|ООО ПК «Кристалл»
|от 20000
до 20000
|8(38341) 29623
|Лаборант химического анализа
|ООО ПК «Кристалл»
|от 16000
до 16000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Подсобный рабочий, в счет установленной квоты для трудоустройства детей
|ООО ПК «Кристалл»
|от 16000
до 16000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
|ООО УК «Прогресс»
|от 15163
|8(38341) 25700
uk-progress-brd@mail.ru
|Кухонный рабочий
|МБОУ СОШ № 3 «Пеликан»
|от 15200
до 18000
|8(38341) 25702
bsk_sh03@mail.ru
|Лаборант по физико-механическим испытаниям
|ООО ПК «Кристалл»
|от 16000
до 16000
|8(38341) 29623
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Официант
|Сибирский Медведь,ООО
|от 15163
до 15163
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Насыпщик цемента
|ООО ПК «Кристалл»
|от 22000
до 22000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Повар, квота для трудоустройства инвалидов
|Сибирский Медведь,ООО
|от 20000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Учитель (средней квалификации), начальных классов
|Православная Гимназия Серафима Саровского
|от 16965
до 16965
|8(38341) 62220
gimnazia-berdsk@mail.ru
|Заведующий отделением (в прочих отраслях), заведующий отделением — врач — педиатр педиатрического отделения
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 70000
до 70000
|8(38341) 26656
|Электрик участка
|ООО СК Эдельвейс
|от 25000
до 30000
|8(913) 9350856
skedelveis@yandex.ru
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|ООО УК «Прогресс»
|от 20000
до 29000
|8(38341) 25700
uk-progress-brd@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|Сиббиофарм,ПО ООО
|от 20000
|8(38341) 58107 доб. 127
kadri@sibbio.ru
|Руководитель проекта
|АО «БСТ»
|от 63000
до 63000
|8(38341) 21360, 8(38341) 31107
kadri.bst@mail.ru
|Дворник
|АО «Бердский хлебокомбинат»
|от 15200
до 15200
|8(38341) 20475
|Электромонтер охранно-пожарной сигнализации, техник по монтажу и обслуживанию систем пожарной сигнализации.
|ИП Голубев В.А.
|от 25000
до 25000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Токарь
|Гранит-1, ООО
|от 25000
до 30000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Оценщик
|ИП Голубев В.А.
|от 25000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Начальник отдела (в строительстве), технического отдела
|АО «БСТ»
|от 40000
до 40000
|8(38341) 21360, 8(38341) 31107
kadri.bst@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Инженер-проектировщик, инженер-проектировщик систем электроснабжения.
|ИП Голубев В.А.
|от 35000
до 40000
|8(38341) 29623
|Инженер-конструктор, проектирования зданий и сооружений
|ИП Голубев В.А.
|от 40000
до 40000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Инженер-конструктор, инженер-конструктор проектирования пгс. в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов.
|ИП Голубев В.А.
|от 40000
до 40000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Уборщик производственных и служебных помещений, уборщик+фасовщик
|ООО «Торгсервис 54»
|от 15163
|8(383) 3253976
rusakovao842@gmail.com
|Электрик участка
|ИП Голубев В.А.
|от 22000
до 22000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Инструктор тренажера
|Кристалл,АНО СК
|от 15163
до 15163
|8(38341) 29623
|Кадастровый инженер
|ИП Голубев В.А.
|от 35000
до 35000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Охранник
|ООО «Торгсервис 54»
|от 18000
до 18000
|8(383) 3253976
rusakovao842@gmail.com
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Кассир
|ООО «Торгсервис 54»
|от 20000
|8(383) 3253976
rusakovao842@gmail.com
|Геодезист
|ИП Голубев В.А.
|от 30000
до 30000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Инженер производственно-технического отдела
|АО «БСТ»
|от 30000
до 30000
|8(38341) 21360, 8(38341) 31107
|Главный Инженер
|АО «БСТ»
|от 80000
до 80000
|8(38341) 21360, 8(38341) 31107
kadri.bst@mail.ru
|Энергетик
|АО «БСТ»
|от 35000
до 35000
|8(38341) 21360, 8(38341) 31107
kadri.bst@mail.ru
|Учитель (преподаватель) русского языка и литературы
|МБОУ СОШ № 9
|от 25000
|8(38341) 30314
bsk_sh09@mail.ru
|Полицейский-водитель
|Бердский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области»
|от 24000
до 33000
|8(38341) 22069
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Кладовщик склада спецпродукции
|Сиббиофарм,ПО ООО
|от 20000
до 20000
|8(38341) 58107 доб. 127
kadri@sibbio.ru
|Учитель (преподаватель) истории и обществознания
|МБОУ СОШ № 9
|от 25000
|8(38341) 30314
bsk_sh09@mail.ru
|Учитель (средней квалификации)
|МБОУ СОШ № 9
|от 20000
до 25000
|8(38341) 30314
bsk_sh09@mail.ru
Работа в Бердске: 100 вакансий предлагают работодатели жителям Бердска
17:19 19.03.2020
Актуальные предложения от работодателей в Центре занятости населения Бердска.
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