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Не платить страховые взносы три месяца разрешил малому бизнесу Мишустин

17:25 19.03.2020 Фото: kremlin.ru
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Также предприниматели получат отсрочку на уплату арендных платежей.

Не платить страховые взносы три месяца разрешил малому бизнесу Мишустин
Первым делом Мишустин отправил министров в проблемные регионы

Премьер Михаил Мишустин объявил на заседании правительства о трехмесячной отсрочке для малого и среднего бизнеса по уплате страховых взносов, а также о временной отсрочке арендных платежей для тех, кто арендует муниципальное и государственное имущество. По его словам, льготы начнут действовать уже с марта.

С 2019 г. малый и средний бизнес платит страховые взносы, как и весь остальной бизнес, – 30%. Также такой бизнес может пользоваться льготами, предусмотренными для всех остальных компаний, например, в области IT.

Мишустин также объявил, что вводится мораторий на налоговые, таможенные и другие проверки малого и среднего бизнеса. Кроме того, правительство решило расширить программы льготного кредитования для МСП и возможности реструктуризации ранее выданных кредитов по более приемлемым ставкам. Для этого уже увеличены субсидии региональным микрофинансовым организациям, сообщил премьер.

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Экономика

О мерах поддержки малого и среднего бизнеса 17 марта рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов на встрече членов правительства с президентом Владимиром Путиным. Тогда он сообщил, что отсрочка по уплате страховых взносов вводится только для микропредприятий (до 15 человек), а мораторий на проверки малого бизнеса для случаев, «когда предпринимательская деятельность не несет существенных рисков для жизни и здоровья граждан». Льготы по страховым взносам для микропредприятий содержатся и в плане первоочередных действий правительства по обеспечению развития экономики в условиях ухудшения ситуации из-за распространения коронавируса. «Ведомости» ознакомились с копией плана правительства, его подлинность подтвердили два федеральных чиновника.

Мишустин ранее объявлял и другие меры поддержки экономики из-за распространения коронавируса. В частности, он говорил, что для поддержки экономики и граждан правительство сформирует антикризисный фонд в размере до 300 млрд руб. Кроме того, будет увеличен объем предоставляемых государственных гарантий. Власти расширят льготное кредитование бизнеса. Для туристической и авиационной отраслей будет действовать отсрочка по взысканию налогов. На месяц будут отменены ограничения в городах для транспорта торговых сетей и введен зеленый коридор на импорт товаров.

Источник: Ведомости

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