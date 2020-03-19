Эволюция и иммунитет: условия прекращения пандемии коронавируса назвала биолог

Врачи Китая соблюдают меры по профилактике заражения коронавируса

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала РИА Новости о двух факторах, от которых зависит прекращение эпидемии нового коронавируса.

По ее словам, один фактор — это процесс эволюции вируса.

«Мы знаем, что в новом хозяине (а человек — новый хозяин для вируса) происходит ослабление вируса. Мы его наблюдали на других вирусах, в том числе коронавирусах. Вирус летучей мыши попал в человека, переход от человека к человеку сопровождается мутациями вируса, и они, как правило, его ослабляют. Происходит его коэволюция, чтобы он мог более-менее сосуществовать с человеком. Этот вирус сейчас к нам приспосабливается. Сколько времени это займет, неизвестно», — сказала Баранова.



Второй фактор, добавила она, — это приобретение иммунитета людьми, то есть процесс естественной вакцинации.

Баранова пояснила, что, когда коронавирусом переболеет около 70 процентов населения, в популяции появится необходимая прослойка людей с антителами, способными побороть вирус. В этом случае заражение уже не будет таким массовым — у всех будет иммунитет.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, распространившейся из Китая. По последним данным, по всему миру заразились более 200 тысяч человек примерно в 160 странах. Более восьми тысяч из них умерли.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Источник: РИА Новости