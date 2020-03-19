19.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Эволюция и иммунитет: условия прекращения пандемии коронавируса назвала биолог

17:39 19.03.2020 Фото: pixabay.com
0

Коронавирусом переболеет около 70 процентов населения, в популяции появится необходимая прослойка людей с антителами, способными побороть вирус.

Эволюция и иммунитет: условия прекращения пандемии коронавируса назвала биолог
Врачи Китая соблюдают меры по профилактике заражения коронавируса

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала РИА Новости о двух факторах, от которых зависит прекращение эпидемии нового коронавируса.
По ее словам, один фактор — это процесс эволюции вируса.
«Мы знаем, что в новом хозяине (а человек — новый хозяин для вируса) происходит ослабление вируса. Мы его наблюдали на других вирусах, в том числе коронавирусах. Вирус летучей мыши попал в человека, переход от человека к человеку сопровождается мутациями вируса, и они, как правило, его ослабляют. Происходит его коэволюция, чтобы он мог более-менее сосуществовать с человеком. Этот вирус сейчас к нам приспосабливается. Сколько времени это займет, неизвестно», — сказала Баранова.

Второй фактор, добавила она, — это приобретение иммунитета людьми, то есть процесс естественной вакцинации.

Баранова пояснила, что, когда коронавирусом переболеет около 70 процентов населения, в популяции появится необходимая прослойка людей с антителами, способными побороть вирус. В этом случае заражение уже не будет таким массовым — у всех будет иммунитет.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, распространившейся из Китая. По последним данным, по всему миру заразились более 200 тысяч человек примерно в 160 странах. Более восьми тысяч из них умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Когда уйдет коронавирус?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Кудрин: Это беспрецедентный такой кризис, связанный с коронавирусом
19:15 19-03-2020
Кудрин: Это беспрецедентный такой кризис, связанный с коронавирусом
Пивнушки запретить в жилых домах хотят депутаты Новосибирска
19:00 19-03-2020
Пивнушки запретить в жилых домах хотят депутаты Новосибирска
Закрыли вуз после смерти зараженной коронавирусом 79-летней сотрудницы-профессора в Москве
18:45 19-03-2020
Закрыли вуз после смерти зараженной коронавирусом 79-летней сотрудницы-профессора в Москве
Бердск75 дней до Победы: сильно заболели зубы, опухла правая щека
18:30 19-03-2020
75 дней до Победы: сильно заболели зубы, опухла правая щека
За взятку в 8 млн рублей за незаконную поставку гравия на строительство дороги задержали начальника отдела МВД в Бурятии
18:18 19-03-2020
За взятку в 8 млн рублей за незаконную поставку гравия на строительство дороги задержали начальника отдела МВД в Бурятии
"Война на истощение": катастрофической назвал цену на нефть $25 Федун 5
18:00 19-03-2020
БердскКак я лечилась от ОРВИ в условиях коронавируса в Бердске 2
17:56 19-03-2020
Как я лечилась от ОРВИ в условиях коронавируса в Бердске
218 408 человек заболели короновирусом в мире на 19 марта 2020 года
17:48 19-03-2020
218 408 человек заболели короновирусом в мире на 19 марта 2020 года
Всех въезжающих в России отправляют на карантин по коронавирусу. Приказ Роспотребнадзора с 19 марта 1
17:47 19-03-2020
Всех въезжающих в России отправляют на карантин по коронавирусу. Приказ Роспотребнадзора с 19 марта
БердскГлыба льда с гаража грозит рухнуть на головы жителям Бердска 1
17:45 19-03-2020
Глыба льда с гаража грозит рухнуть на головы жителям Бердска