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Всех въезжающих в России отправляют на карантин по коронавирусу. Приказ Роспотребнадзора с 19 марта

17:47 19.03.2020 Фото: pixabay.com
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Всех россиян также обязывают сообщить свои личные данные.

Всех въезжающих в России отправляют на карантин по коронавирусу. Приказ Роспотребнадзора с 19 марта
Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 174
Сюжет: Короновирус.Бердск.Вопросы
Всех въезжающих в России отправляют на карантин по коронавирусу. Приказ Роспотребнадзора с 19 марта

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление об обязательной двухнедельной изоляции всех лиц, прибывающих на территорию РФ, в домашних условиях. При отсутствии такой возможности — пребывании в больницах

Соответствующее постановление главного санитарного врача России опубликовано на официальном портале правовой информации. Обеспечить изоляцию должны главы регионов.

Кроме того, Роспотребнадзор требует от россиян, вернувшихся из-за границы, сообщить свои личные данные и данные о поездке на региональную горячую линию.

Источник: Интерфакс

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От редакции

Когда уйдет коронавирус?

Аноним, 19 марта 2020 18:37
Вранье!Доподлинно известно о семье, вернувшейся из за рубежной поездки с островов Американского континента, которые так и не смогли обследоваться в Бердске. Нет у нас указаний что с такими людьми делать.

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