Всех въезжающих в России отправляют на карантин по коронавирусу. Приказ Роспотребнадзора с 19 марта

Всех россиян также обязывают сообщить свои личные данные.

Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 174

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление об обязательной двухнедельной изоляции всех лиц, прибывающих на территорию РФ, в домашних условиях. При отсутствии такой возможности — пребывании в больницах

Соответствующее постановление главного санитарного врача России опубликовано на официальном портале правовой информации. Обеспечить изоляцию должны главы регионов.

Кроме того, Роспотребнадзор требует от россиян, вернувшихся из-за границы, сообщить свои личные данные и данные о поездке на региональную горячую линию.

Источник: Интерфакс