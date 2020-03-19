Как я лечилась от ОРВИ в условиях коронавируса в Бердске

Медики посоветовали не стоять в очереди в регистратуру, а вызывать «скорую» или врача на дом, придумывая симптомы

Правительство России создало несколько советов по борьбе с коронавирусом. Оперативные штабы организовали при губернаторе Новосибирской области и в администрации Бердска. Смертельно опасная инфекция широко шагает по планете. И вот уже добралась до Сибири. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», первые заболевшие коронавирусом зарегистрированы в Кемеровской и Томской областях, а также в Новосибирске.

Вице-премьер Татьяна Голикова полагает, что в соцсетях появляется ложна информация о неготовности российской системы здравоохранения встретить смертельный вирус.

— У нас на сегодняшний день с учетом той потребности, которая может возникнуть при заболеваниях, медицинские учреждения обеспечены медицинскими изделиями. Во всех медицинских организациях создан двухнедельный запас лекарственных препаратов, неснижаемый запас средств индивидуальной защиты… Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что каких-либо поводов для паники нет. И все меры, которые сейчас принимаются нами, носят профилактический характер, — доложила Голикова на совещании Владимиру Путину 18 марта.

Но закрадывается сомнение по поводу готовности системы здравоохранения на местах не только встретить коронавирус, но и противостоять сезонным простудным явлениям. Подхватившие ОРВИ или грипп бердчане в полной мере ощущают это на себе.

Лучше быть богатым и здоровым

В мартовские праздники я почувствовала признаки заболевания. Появились температура, кашель, заболело горло. 10 марта пошла в поликлинику №1 на ул. Островского. Очередь в регистратуру двигалась крайне медленно, несмотря на то, что работало два окна. Толпились человек 20, в том числе чихающих и кашляющих. В медицинской маске была я одна. Через 40 минут подошла к окошку регистратуры с просьбой записать на прием к терапевту «с температурой». Медик спросила адрес и озабоченно нахмурило брови, видимо, просматривая расписание.

— Ваш доктор в отпуске (участок №22 — прим. ред.) вы можете подойти на любой другой участок. Могу записать только на 24-е число, — ответила регистратор.

Спрашиваю, есть ли какой-то способ попасть к врачу оперативнее. Пытаюсь объяснить, что за две недели я либо умру, либо выздоровею. В регистратуре заявили, что ничем помочь не могут. Пришлось идти в платную клинику, где приняли быстро и сразу оформили больничный лист. Забегая вперед, скажу, что позже знакомые медики научили меня добиваться оперативной медицинской помощи — нужно или вызывать «скорую», или врача на дом, заведомо преувеличивая степень заболевания, завышая температуру и тяжесть симптомов. Тогда приедут. Честно скажу, мне это даже в голову не пришло. Вот что значит редко болеть. Тьфу, тьфу, тьфу, чтоб не сглазить…

В платной клинике записали на прием к терапевту по телефону в удобное для меня время. Первичный прием стоит 1200 рублей. После осмотра, написания истории болезни врач порекомендовал рентген и анализы. ФЛГ и анализ крови из пальца стоят в сумме 1300 рублей. Снимок был готов в течение 20 минут. Терапевт успокоил, что пневмонии нет — будем лечиться от бронхита, выписал рецепт (в том числе ингаляции, сироп, грудной сбор, таблетки) и назначил встречу на 16 марта.

К этому времени мне легче не стало. Поэтому на повторном приеме, который обошелся в 900 рублей, доктор прописал антибиотики и внутривенные инъекции — по одному ежедневно в течение пяти дней. Лекарства в общей сложности обошлись примерно в 1200 рублей. А один укол в процедурном кабинете частной клиники по соседству 300 рублей. Итого 1500 рублей. 23 марта назначен прием. Еще 900 рублей. Чувствую, что выздоравливаю. И не потому что заплатила 7000 рублей за выздоровление. Видимо, терапия все-таки помогла.

Когда мне приходилось ехать в клинику или идти за лекарствами, я пыталась обезопасить окружающих от себя, больной, частичной самоизоляцией — надевала маску. Но домашние запасы иссякли. А в бердских аптеках медицинских масок и антисептиков нет. Нет по всему городу ни по какой цене. Могу предположить, какое количество людей я заразила в маршрутках и аптеках! Хотя пыталась прятаться в шарф, что категорически запрещает делать Роспотребнадзор.

Сегодня урвала упаковку масок в «Продсибе» — случайно повезло купить. Пять технических масок с резинками ни чем не отличаются от медицинских. Просто производитель — компания «Медсклад» из Бердска — не успел получить лицензию. А город задыхается от дефицита масок в период обострения сезонной инфекции и распространения коронавируса. В магазине «Продсиба» в ГУМе масками торговали в четверг не больше часа. При этом решили продавать по упаковке в одни руки, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Без панки и без масок

Так можно ли назвать Бердск готовым к встрече с коронавирусом, если система государственного — сугубо бесплатного и доступного — здравоохранения не может обеспечить должной защиты от ОРВИ или гриппа? Никакой паники, заявила Голикова.

В это связи хочется напомнить слова лидера нации Владимира Путина, сказанные им на заседании правительства РФ 18 марта:

— В режиме повышенной готовности действуют медицинские организации, пограничные и другие службы. Федеральные и региональные власти ежечасно отслеживают положение дел, принимают необходимые решения. Создан Координационный совет при правительстве России и соответствующая рабочая группа Госсовета по борьбе с коронавирусом. Прошу и впредь быть предельно мобилизованными, действовать согласованно и слаженно и, главное, работать на опережение. Крайне важно информировать людей, это чрезвычайно важная вещь – прямое, полноценное, достоверное информирование… У граждан должна быть вся необходимая информация: с какой угрозой мы сталкиваемся, какие меры предпринимаются государством и что должен делать каждый человек, чтобы уберечь себя и своих близких… Сейчас просто незаменимы, востребованы наша солидарность, собранность, ответственность и дисциплина, готовность поддержать друг друга – те качества, которые позволяли нам преодолевать любые трудности, как это принято в большой хорошей семье.

Берегите себя и своих близких не только от коронавируса, но и от ОРВИ всеми доступными вам способами. И будьте здоровы.