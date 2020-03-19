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Закрыли вуз после смерти зараженной коронавирусом 79-летней сотрудницы-профессора в Москве

18:45 19.03.2020 Фото: Википедии
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Заместитель завкафедрой Российского госуниверситета нефти и газа скончалась от целого ряда заболеваний, а коронавирус не являлся причиной смерти. Вплоть до момента госпитализации она читала студентам лекции.

Закрыли вуз после смерти зараженной коронавирусом 79 летней сотрудницы профессора в Москве
Погибшая пожилая женщина трудилась в РГУ нефти и газа им. Губкина

Российский государственный университет нефти и газа закрыт на карантин в связи со смертью сотрудницы, у которой был диагностирован коронавирус. Об этом заявили в администрации университета.

По данным «МК», составлен список из 120 студентов и 20 преподавателей, с кем непосредственно контактировала умершая. Эти данные переданы в Роспотребнадзор. Как именно заразилась 79-летняя женщина, пока неясно. Никто из родственников погибшей не выезжал за границу. Заражение произошло в РГУ.

Как удалось выяснить, пожилая женщина трудилась в РГУ нефти и газа им. Губкина. Вплоть до момента госпитализации она читала студентам лекции. По информации сайту вуза,79-летняя профессор была заместителем заведующего кафедрой. Преподавала четыре дисциплины — технико-экономическая оценка инвестиций, оценка стоимости бизнеса, анализ финансового состояния компаний, управление стоимостью бизнеса. Погибшая — автор 13 публикаций, заслуженный экономист России, почетный работник нефтяной промышленности, заслуженный работник Губкинского университета.

12 марта ее видела консьержка, когда женщина вечером шла домой.

— Она до последнего момента работала, читала лекции. Говорила, что пора уж бросить, сил нет. Но работа никак не оставляла ее, жила одна. Взрослые дочь и сын часто навещали пожилую родственницу. «Скорую помощь» 13 марта вызывала внучка, — рассказала консьержка.

В последний раз профессор читала лекцию 11 марта.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что смерть женщины наступила от целого ряда заболеваний. Коронавирус не являлся причиной ее гибели.

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