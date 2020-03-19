Утопаем в дерьме: какие инфекции переносят фекалии собак и помет голубей. Коронавирус пришел от животных

С наступлением весны экскременты собак на каждом шагу в Бердске. «Курьер. Среда. Бердск» подготовил расследование, как испражнения собак, голубей и самого человека влияют на здоровье людей.

Фекалии оттаяли после зимы на всех дорожках в Бердске

На каждом шагу сегодня можно увидеть фекалии собак. Испражнения домашних питомцев начали оттаивать после зимы. Неприятная картина теперь везде на тротуарах и дорожках. Оказывается, вместе с фекалиями собак мы домой можем принести разные инфекции. Например, синегнойную палочку или стафилококки. Они вызывают воспалительные и гнойные процессы в том месте, куда попадают (например: нос, горло, рана). Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказала доктор биологических наук, ученый СО РАН Нина Тикунова.

Фекалии окружают нас везде – под ногами, на крышах домов птичьи испражнения, в канализационных стоках человеческие. Интересно, что самые опасные из них — фекалии людей. Напомним, что коронавирус две недели сохраняется в фекалиях переболевшего человека. Кроме того Нина Викторовна рассказывала, что именно «перескачивший» коронавирус от животного к человеку дал вспышку эпидемии вируса в мире.

Читайте в ближайшее время полное интервью с ученым о том, какой вред могут нанести фекалии. А также вы увидите большой проект о круговороте фекалий в нашей жизни.