19.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Утопаем в дерьме: какие инфекции переносят фекалии собак и помет голубей. Коронавирус пришел от животных

19:30 19.03.2020, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
4 0

С наступлением весны экскременты собак на каждом шагу в Бердске. «Курьер. Среда. Бердск» подготовил расследование, как испражнения собак, голубей и самого человека влияют на здоровье людей.

Утопаем в дерьме: какие инфекции переносят фекалии собак и помет голубей. Коронавирус пришел от животных
Фекалии оттаяли после зимы на всех дорожках в Бердске
Сюжет: Короновирус.Бердск.Вопросы
Утопаем в дерьме: какие инфекции переносят фекалии собак и помет голубей. Коронавирус пришел от животных

Расшифровали геном коронавируса ради разработки вакцины российские ученыеВторую заболевшую коронавирусом выявили в Новосибирске 19 марта. COVID-2019 завезли из ИталииЕщё 45 новостей

На каждом шагу сегодня можно увидеть фекалии собак. Испражнения домашних питомцев начали оттаивать после зимы. Неприятная картина теперь везде на тротуарах и дорожках. Оказывается, вместе с фекалиями собак мы домой можем принести разные инфекции. Например, синегнойную палочку или стафилококки. Они вызывают воспалительные и гнойные процессы в том месте, куда попадают (например: нос, горло, рана). Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказала доктор биологических наук, ученый СО РАН Нина Тикунова.

Фекалии окружают нас везде – под ногами, на крышах домов птичьи испражнения, в канализационных стоках человеческие. Интересно, что самые опасные из них — фекалии людей. Напомним, что коронавирус две недели сохраняется в фекалиях переболевшего человека. Кроме того Нина Викторовна рассказывала, что именно «перескачивший» коронавирус от животного к человеку дал вспышку эпидемии вируса в мире.

Читайте в ближайшее время полное интервью с ученым о том, какой вред могут нанести фекалии. А также вы увидите большой проект о круговороте фекалий в нашей жизни.

Утопаем в дерьме: какие инфекции переносят фекалии собак и помет голубей. Коронавирус пришел от животных
Утопаем в дерьме: какие инфекции переносят фекалии собак и помет голубей. Коронавирус пришел от животных
Утопаем в дерьме: какие инфекции переносят фекалии собак и помет голубей. Коронавирус пришел от животных
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Интересен проект?

Новый мэр, 19 марта 2020 20:29
Согласен с автором
Аноним, 19 марта 2020 20:42
в городе есть чиновники которые должны следить за собачьим безобразием. Город превратился в выгребную канализационную яму. А ведь чиновники регулярно получают зар. плату. Бессовестные собачатники Бердска, бездельники в администрации.
Аноним, 19 марта 2020 20:38
Бердск столица собачьева говна. Столько говна вряд ли где можно увидеть.
Аноним, 19 марта 2020 21:02
В бюджете не хватает денег. Неужели нельзя организовать и штрафовать этих собачатников? И казна пополнилась бы и город чистым стал бы.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Расшифровали геном коронавируса ради разработки вакцины российские ученые
21:30 19-03-2020
Расшифровали геном коронавируса ради разработки вакцины российские ученые
Отменили бой Хабиба и Тони Фергюсона в Нью-Йорке из-за коронавируса
21:15 19-03-2020
Отменили бой Хабиба и Тони Фергюсона в Нью-Йорке из-за коронавируса
Зачем трактор чистит тротуары утром по мерзлоте, нельзя это делать в обед?
21:10 19-03-2020
Зачем трактор чистит тротуары утром по мерзлоте, нельзя это делать в обед?
Вторую заболевшую коронавирусом выявили в Новосибирске 19 марта. COVID-2019 завезли из Италии
21:03 19-03-2020
Вторую заболевшую коронавирусом выявили в Новосибирске 19 марта. COVID-2019 завезли из Италии
БердскКоронавируса в Бердске нет. Развеял слухи региональный минздрав
21:00 19-03-2020
Коронавируса в Бердске нет. Развеял слухи региональный минздрав
52 случая короновируса за 19 марта в 23 регионах выявили в России. В Новосибирской области - уже два
20:57 19-03-2020
52 случая короновируса за 19 марта в 23 регионах выявили в России. В Новосибирской области - уже два
Сотрудники китайских теплиц в бердском совхозе проходят карантин? Кто знает?
20:51 19-03-2020
Сотрудники китайских теплиц в бердском совхозе проходят карантин? Кто знает?
Вышел погулять в окно: Погиб выпавший с 8 этажа 7-летний мальчик в Твери
20:45 19-03-2020
Вышел погулять в окно: Погиб выпавший с 8 этажа 7-летний мальчик в Твери
На замену дефицитной из-за коронавируса туалетной бумаги в США пришли биде 1
20:30 19-03-2020
На замену дефицитной из-за коронавируса туалетной бумаги в США пришли биде
БердскВетер и снег при температуре +2 градуса ожидаются в Бердске 20 марта
20:15 19-03-2020
Ветер и снег при температуре +2 градуса ожидаются в Бердске 20 марта