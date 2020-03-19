Пивнушки запретить в жилых домах хотят депутаты Новосибирска

Пивная в Брно расположена в жилом доме

На сессии горсовета Новосибирска 18 марта депутаты подняли вопрос о работе магазинов разливных напитков, расположенных в многоквартирных домах. Поводом послужили многочисленные обращения жителей. Фракция «Единая Россия» предложила депутатам обратиться в Госдуму РФ и Заксобрание Новосибирской области с инициативой наделить региональные органы власти правом установливать ограничения на продажу алкоголя в торговых точках, расположенных в жилых домах. Сейчас такой возможности у областной власти нет.

Кирилл Покровский, заместитель председателя комиссии по наказам избирателей:

— В случае принятия этого законопроекта мы выйдем с предложением к секретарю регионального отделения «Единой России», губернатору Новосибирской области Андрею Травникову создать совместную рабочую группу с мэрией и горсоветом. Эта группа будет в текущем порядке отрабатывать обращения граждан по поводу запрета. Жители обращаются к депутатам — рабочая группа собирается и принимает конкретное решение: ограничить время работы точки по продаже алкогольных напитков или полностью запретить ее работу.

Его поддержал первый заместитель секретаря областной «Единой России» Андрей Панферов:

— Такое решение назрело, Заксобрание это отлично понимает. Ситуация выходит за все рамки приличия: некоторые граждане приходят в эти «наливайки», покупают пиво после 22 часов, устраивают шум во дворах, а от этого страдают жители города. Люди жалуются и в мэрию, и в Заксобрание. Мы наведем порядок в этой сфере и положим конец этим нарушениям.

Предложение единороссов единогласно поддержали депутаты горсовета, сообщили в пресс-службе новосибирского горсовета.