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Кудрин: Это беспрецедентный такой кризис, связанный с коронавирусом

19:15 19.03.2020 Фото: Кремлин.ру
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Глава Счетной палаты отметил, что влияние на все стороны жизни будет очень сильное, последствия пандемии сейчас даже сложно оценить.

Кудрин: Это беспрецедентный такой кризис, связанный с коронавирусом
Кудрин заявил, что кризис, вызванный коронавирусом, будет беспрецедентным

Кризис, вызванный коронавирусом, будет беспрецедентным и затронет все стороны жизни, его последствия сейчас сложно оценить. Такое мнение высказал журналистам глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«Это беспрецедентный такой кризис, связанный с коронавирусом. Влияние будет очень сильное на все стороны жизни, мы это видим сейчас по изоляции, по карантинам, которые вводятся, по ограничению деятельности даже компаний, предприятий. Последствия еще трудно даже оценить», — сказал Кудрин.

Он отметил, что у правительства должны быть соответствующие полномочия для принятия оперативных мер, передает ТАСС.

«А контроль последующий всегда будет, и мы, в свою очередь, в свое время последствия изучим, и все эти принятые решения», — подчеркнул глава Счетной палаты.

Показатели нацпроектов
Глава Счетной палаты предложил правительству РФ скорректировать показатели национальных проектов, после этого Счетная палата сможет проанализировать их реализацию. Об этом он заявил на заседании комитета Госдумы по контролю и регламенту.

«Может быть, нам нужно дать новому правительству сейчас скорректировать национальные проекты, а затем видеть уже скорректированные проекты и их анализировать. Я думаю, где-то в июле мы могли бы с вами поработать (над оценкой реализации нацпроектов — прим. ред.)», — сказал Кудрин.

Мониторинг национальных проектов — один из приоритетов Счетной палаты. 13 марта ведомство сообщило, что расходы федерального бюджета РФ на реализацию национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры за первые два месяца 2020 года исполнены на 13,16%, что составляет 262,931 млрд рублей.

По предварительным данным, исполнение расходов на 1 марта по четырем национальным проектам превысило 10%. Лидером, как и по итогам января, остается нацпроект «Здравоохранение» (39,36%). Далее следуют «Демография» (16,73%), «Культура» (15,3%) и «Производительность труда и поддержка занятости» (14,68%).

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От редакции

Готовиться к кризису?

Аноним, 19 марта 2020 19:39
а нефиг было Сечину ругаться с саудитами..вот они и устроили обрушение цен на нефть, а значит, и падение рубля...тут еще китайцы отказались от российской нефти ...и поставки российской нефти в Европу практически остановились
"Российская экономика, получающая две трети валютных доходов за счет экспорта углеводородов, похоже, переживает нефтяной инфаркт.
К обрушению цен на «черное золото» до минимумов с 2003 года (26,6 доллара за баррель Brent) добавилось резкое сжатие спроса. Вторую неделю подряд нефтетрейдеры не могут продать через порты ни барреля российской нефти Urals в Европу." (с) Короновирус это одно, а идиотизм "нефтяной войны" это уже отечественная болезнь мозга у власть имущих..
Игорь, 19 марта 2020 19:40
Поздно спохватились, коронавирус Putin-20 уже нагрянул со всех сторон. И со стороны медицины и со стороны провала рубля и доходов от нефти.
Аноним, 19 марта 2020 20:12
По подсчетам экспертов ЛУКОЙЛа, за счет низких цен на нефть доходы американского населения вырастут на 6%. А в России же из-за особенностей налоговой системы даже при падении цен на нефть в два раза стоимость бензина не снизится.

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