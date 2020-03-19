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Розыск: На видео попала «Красная шапочка» во время покупок на 9000 рублей по чужой карте в Новосибирске

20:00 19.03.2020 Фото: Скриншот с видео
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Подозреваемая нашла банковскую карту и пошла по магазинам. Полицейские установили, кто осуществлял шопинг на чужие деньги. Блондинка в черной куртке и красной шапке попала на видео. Теперь ее ищут. Конфиденциальность гарантируется.

Розыск: На видео попала Красная шапочка во время покупок на 9000 рублей по чужой карте в Новосибирске
Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить в полицию

Отделом полиции №10 «Советский» Управления МВД России по городу Новосибирску разыскивается подозреваемая в совершении кражи денежных средств с банковской карты.

14 марта в период времени с 07.00 до 08.00 на ул. Российской мужчиной была утеряна банковская карта. В тот же день с 11.00 до 15.00 неизвестным лицом были произведены покупки в нескольких магазинах Советского района путем безналичного расчёта на общую сумму 8 958 рублей. Позже потерпевший заблокировал карту и обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлено, что покупки по чужой карте осуществляла девушка в черной куртке и красной шапочке.

Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить в полицию по телефонам: 232-18-70, 232-18-64, 8 913 951 42 76. Конфиденциальность гарантируется.

Видео ГУ МВД по НСО

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От редакции

Хоть поест вдоволь перед задержанием?

Аноним, 19 марта 2020 20:18
Век компьютеризации. Испортила себе биографию на всю оставшуюся жизнь.До чего я не люблю воришек. Ещё как-то можно понять голодного человека, стащившего булочку. Разные бывают в жизни ситуации.
Ольга, 19 марта 2020 20:42
Совсем глупая блондинка..
Владимир Владимирович, 19 марта 2020 21:13
А как же пин-код? На карте написан? А может это и не блондинка совсем. Мне вот парик одели, так и никто и не узнал! Это на вечеринке правда было,но все же не узнали!

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