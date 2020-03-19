Розыск: На видео попала «Красная шапочка» во время покупок на 9000 рублей по чужой карте в Новосибирске

Подозреваемая нашла банковскую карту и пошла по магазинам. Полицейские установили, кто осуществлял шопинг на чужие деньги. Блондинка в черной куртке и красной шапке попала на видео. Теперь ее ищут. Конфиденциальность гарантируется.

Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить в полицию

Отделом полиции №10 «Советский» Управления МВД России по городу Новосибирску разыскивается подозреваемая в совершении кражи денежных средств с банковской карты.

14 марта в период времени с 07.00 до 08.00 на ул. Российской мужчиной была утеряна банковская карта. В тот же день с 11.00 до 15.00 неизвестным лицом были произведены покупки в нескольких магазинах Советского района путем безналичного расчёта на общую сумму 8 958 рублей. Позже потерпевший заблокировал карту и обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлено, что покупки по чужой карте осуществляла девушка в черной куртке и красной шапочке.

Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить в полицию по телефонам: 232-18-70, 232-18-64, 8 913 951 42 76. Конфиденциальность гарантируется.

Видео ГУ МВД по НСО