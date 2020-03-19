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Ветер и снег при температуре +2 градуса ожидаются в Бердске 20 марта

20:15 19.03.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В субботу, 21 марта, в Бердске потеплеет до плюс 5 градусов. Но на следующей недели снова похолодает: ночные температуры будут опускаться до -13. МЧС предупреждает о гололедице на дорогах.

Ветер и снег при температуре +2 градуса ожидаются в Бердске 20 марта
Сосульки на крышах бердских домов могут представлять реальную опасность

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в предстоящие сутки, в пятницу, по Новосибирской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, по северу в отдельных районах небольшой снег, днем с мокрым снегом. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы до 20 м/с. Температура воздуха ночью -1, -6°C, местами до -11°C, днём +2, +7°C.

В Бердске 20 марта днем синоптики прогнозируют температуру воздуха +2 градуса с небольшим снегом. В ночь на субботу ожидается нулевая температура. А в субботу, 21 марта, в Бердске потеплеет до плюс 5 градусов. Будет пасмурно. В ночь на 22 марта и днем в воскресенье воздух прогреется до 3-4 градусов выше нуля. Однако уже в ночь на понедельник похолодает до минус шести. Минусовые температуры продержатся до 26 марта. По ночам в Бердске в эти дни возможно похолодание до -13 градусов.

В связи с положительными температурами и высокой снеговой нагрузкой 20 марта сохраняется риск схода снега и падения сосулек с козырьков и крыш зданий и сооружений, а также обрушения кровель зданий и сооружений. Сохраняется угроза травмирования людей из-за гололедицы на тротуарах, внутриквартальных и внутридворовых территорий.

-Осадки в виде мокрого снега и сильная гололедица на дорогах будут способствовать осложнению дорожно-транспортной обстановки и возникновению ДТП, связанных с ухудшением видимости на дорогах и неправильным выбором скоростного режима. Возникновение ДТП с наибольшей вероятностью возможно на внутригородских дорогах крупных населенных пунктов, а с наиболее тяжкими последствиями — на дорогах межмуниципального значения и потенциально опасных участках федеральных и территориальных трасс, в том числе на бердском участке автодороги Р-256 «Чуйский тракт», — сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области в четверг.

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