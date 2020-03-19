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На замену дефицитной из-за коронавируса туалетной бумаги в США пришли биде

20:30 19.03.2020 Фото: Википедии
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Ажиотажный спрос на продукты питания и туалетную бумагу наблюдается во многих странах мира, включая Россию. Путин предостерег граждан от покупки слишком большого числа товаров — все они имеют срок годности, а дефицита в обозримом будущем не предвидится.

На замену дефицитной из за коронавируса туалетной бумаги в США пришли биде
В США нашли замену туалетной бумаге

В США нашли замену дефицитной из-за пандемии коронавируса туалетной бумаги — ею стали биде, спрос на которые вырос в последние дни, пишет Wired.

Издание отмечает, что США, как и многие другие страны, столкнулись с ажиотажным спросом на туалетную бумагу на фоне пандемии коронавируса, однако пока переживают его легче остальных, поскольку 90 процентов производственных мощностей сосредоточено внутри страны. К тому же, технология достаточно проста и не сопряжена со сложными логистическими цепочками.

Ситуация привела к резкому и неожиданному росту выручки у производителей, особенно небольших компаний. Некоторые столкнулись с истощением запасов на складах. Однако все больше американцев задумываются об альтернативе туалетной бумаги, которая занимает много места в доме, влечет дополнительные траты и к тому же неудобна в использовании.

Самой эффективной и популярной заменой стали биде. Об их покупке в социальных сетях пишут жители разных городов. При этом некоторые отмечают, что задумывались о приобретении и до эпидемии, а она лишь укрепила их в мысли и заставила действовать быстрее.

«Вы все вокруг, имбецилы, закупаете оптом туалетную бумагу. Мы же, интеллектуалы, покупаем биде», — пошутил в Twitter 28-летний житель Чикаго Ксэк Брейм. 27-летний Джибран Малек из Бостона пишет, что принял решение после того, как его сосед по комнате принес домой три большие упаковки туалетной бумаги, и они заняли большую часть жилого пространства, передает Лента.ру.

Ажиотажный спрос на продукты питания и туалетную бумагу наблюдается в последние дни во многих странах мира, включая Россию. Президент Владимир Путин и правительственные чиновники предостерегали граждан от покупки слишком большого числа товаров, поскольку все они имеют срок годности, а дефицита в обозримом будущем не предвидится.

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От редакции

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Аноним, 19 марта 2020 21:03
"Путин предостерег граждан от покупки слишком большого числа товаров " (с)
"... Да что ж вы там такое готовите, звери?! – закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое..." ))))

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