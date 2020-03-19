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Отменили бой Хабиба и Тони Фергюсона в Нью-Йорке из-за коронавируса

21:15 19.03.2020 Фото: Википедии
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Если бой отменили, Хабибу нужно ехать домой (в Россию), дожидаться окончания пандемии и уже потом договариваться о новом бое, сообщил отец и тренер дагестанского борца Абдулманап Нурмагомедов.

Отменили бой Хабиба и Тони Фергюсона в Нью Йорке из за коронавируса
Абдулманап Нурмагомедов (на фото — справа): Хабибу нужно ехать домой

Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном в Нью-Йорке не состоится. Это сообщение прокомментировал для радио Sputnik Абдулманап Нурмагомедов ‒ отец и личный тренер Хабиба.

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) на своем официальном сайте сообщил, что турнир UFC 249, в рамках которого запланирован бой между чемпионом UFC в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном, в Нью-Йорке не состоится.

Турнир должен был пройти 18 апреля.

«Решение было принято в соответствии с указаниями Атлетической комиссии штата Нью-Йорк (NYSAC), а также в соответствии с ограничениями штата Нью-Йорк, запрещающие проведение крупных общественных мероприятий. Дополнительная информация, включая место проведения, будет объявлена после утверждения», ‒ говорится в заявлении.

Дагестанский тренер, мастер спорта СССР по вольной борьбе Абдулманап Нурмагомедов прокомментировал для радио Sputnik это сообщение.

«Если бой отменили, Хабибу нужно ехать домой (в Россию), дожидаться окончания пандемии и уже потом договариваться о новом бое», ‒ сказал тренер.

На прошлой неделе глава UFC Дэйна Уайт сообщил, что ведет поиски нового места проведения поединка между Нурмагомедовым и Фергюсоном. Уайт отметил, что бой может состояться без зрителей и, возможно, за пределами США.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 207 тысяч человек в 166 странах, более 8,6 тысячи скончались.

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