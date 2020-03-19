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Вышел погулять в окно: Погиб выпавший с 8 этажа 7-летний мальчик в Твери

20:45 19.03.2020 Фото: Википедии
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Ребенок просился на прогулку, но мать проигнорировала. Она не заметила, как ребенок оделся, зашел в свою комнату и залез на подоконник. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Вышел погулять в окно: Погиб выпавший с 8 этажа 7 летний мальчик в Твери
СКР напоминает о необходимости ставить замки на окна

В Твери возбуждено уголовное дело по факту гибели 7-летнего ребенка, выпавшего из окна квартиры, сообщили сегодня, 19 марта, в главке Следственного комитета России.

Следственными органами СКР по Тверской области по результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1. ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, 18 марта 2020 года мать 7-летнего мальчика, находясь в квартире города Твери, проигнорировала, что ее сын неоднократно просился выйти на улицу, чтобы погулять во дворе дома, не обратила внимание, как он надел на себя верхнюю одежду и вошел к себе в комнату, продолжила заниматься своими домашними делами. Сын подошел к окну в комнате, открыл его, залез на подоконник, после чего выпал из окна восьмого этажа квартиры. От полученных телесных повреждений малолетний погиб.

В рамках следствия назначены соответствующие экспертизы, будет дана оценка обстановки в семье, проводятся все необходимые следственные и иные процессуальные действия для установления полной картины произошедшей трагедии. Расследование продолжается.

-Для предупреждения несчастных случаев рекомендуется не ставить предметы мебели близко от окон, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник. Нельзя рассчитывать на защиту от падения с помощью москитной сетки. Даже самые качественные сетки не предназначены для того, чтобы выдерживать напор и вес ребенка. В этом случае крепления сетки мгновенно ломаются и ребенок, не успев среагировать, может упасть. Чтобы избежать этого, необходимо ставить на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно более, чем на несколько сантиметров. Если окна не оборудованы специальными устройствами, то в целях предупреждения трагедий можно произвести демонтаж ручек с окон в детской и в других комнатах и использовать их лишь при необходимости. Взрослым необходимо быть предельно внимательными также и при проветривании помещений, соответственно нельзя оставлять детей одних без присмотра в комнатах с открытыми окнами, — напомнили в СКР.

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