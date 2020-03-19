Расшифровали геном коронавируса ради разработки вакцины российские ученые

По словам ученых, вирус новый, поэтому «критически важно иметь возможность определить путь его распространения и попадания на территорию нашей страны, его изменения».

Специалисты НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева секвенировали первый полный геном коронавируса SARS-CoV-2 из материала от пациента с COVID-19 из России

Российским ученым удалось полностью расшифровать геном коронавируса, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Специалисты НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева секвенировали первый полный геном коронавируса SARS-CoV-2 из материала от пациента с COVID-19 из России, отмечается в сообщении.

«Этот коронавирус — новый для нас, поэтому критически важно иметь возможность определить путь его распространения и попадания на территорию нашей страны, его изменения. Эта информация поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения коронавируса», — заявил исполняющий обязанности директора института доктор медицинских наук Дмитрий Лиознов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, распространившейся из Китая. По последним данным, по всему миру заразились порядка 200 тысяч человек примерно в 160 странах. Более восьми тысяч из них умерли, передает РИА Новости.

В России зафиксировано 147 случаев заражения коронавирусом. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.