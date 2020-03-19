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Расшифровали геном коронавируса ради разработки вакцины российские ученые

21:30 19.03.2020 Фото: Википедии
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По словам ученых, вирус новый, поэтому «критически важно иметь возможность определить путь его распространения и попадания на территорию нашей страны, его изменения».

Расшифровали геном коронавируса ради разработки вакцины российские ученые
Специалисты НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева секвенировали первый полный геном коронавируса SARS-CoV-2 из материала от пациента с COVID-19 из России
Сюжет: Короновирус.Бердск.Вопросы
Расшифровали геном коронавируса ради разработки вакцины российские ученые

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Российским ученым удалось полностью расшифровать геном коронавируса, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Специалисты НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева секвенировали первый полный геном коронавируса SARS-CoV-2 из материала от пациента с COVID-19 из России, отмечается в сообщении.

«Этот коронавирус — новый для нас, поэтому критически важно иметь возможность определить путь его распространения и попадания на территорию нашей страны, его изменения. Эта информация поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения коронавируса», — заявил исполняющий обязанности директора института доктор медицинских наук Дмитрий Лиознов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, распространившейся из Китая. По последним данным, по всему миру заразились порядка 200 тысяч человек примерно в 160 странах. Более восьми тысяч из них умерли, передает РИА Новости.

В России зафиксировано 147 случаев заражения коронавирусом. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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От редакции

Быстро разработают вакцину?

Аноним, 19 марта 2020 22:53
Да, в начале недели Сиэтле уже начались клинические испытания вакцины на 45 добровольцах. Немцы тоже судя по всему значительно продвинулись. Китайцы тоже активно ищут, даже были слухи что что-то нашли, но пока ничего конкретного нет.

Посмотрим кто в итоге окажется первым. Я делаю ставку на американцев.

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