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Вторую заболевшую коронавирусом выявили в Новосибирске 19 марта. COVID-2019 завезли из Италии

21:03 19.03.2020 Фото: Википедии
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После повторных тестов, диагноз подтвержден. Симптомов ОРВИ у нее по-прежнему нет. Супруг пациентки остается дома, под медицинским наблюдением, его тесты отрицательные.

Вторую заболевшую коронавирусом выявили в Новосибирске 19 марта. COVID 2019 завезли из Италии
На самоизоляции женщина находилась с мужем, который прилетел вместе с ней из Италии
Сюжет: Короновирус.Бердск.Вопросы
Вторую заболевшую коронавирусом выявили в Новосибирске 19 марта. COVID 2019 завезли из Италии

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19 марта подтвержден второй случай заражения коронавирусом на территории Новосибирской области.

Как узнал «Курьер. Среда. Бердск» из сообщения регионального минздрава, 7 марта пациентка прилетела из Италии в Москву, оттуда прибыла утром 8 марта рейсом 2513 авиакомпании S7 в Толмачево. Служба московского Роспотребнадзора оперативно сообщила новосибирским коллегам информацию о пассажирке. Здесь ее сразу поместили под медицинское наблюдение по месту жительства. На самоизоляции женщина находилась с мужем, который прилетел вместе с ней из Италии.

-Клинических признаков инфекции все это время у пациентки не наблюдалось. После получения предварительных положительных проб на коронавирус, женщину госпитализировали в инфекционную больницу №1. Сегодня, после повторных тестов, диагноз подтвержден. Симптомов ОРВИ у нее по-прежнему нет. Супруг пациентки остается дома, под медицинским наблюдением, его тесты отрицательные, — сообщили в региональном минздраве.

Список пассажиров, летевших с пациенткой из Москвы в Новосибирск, их адреса и паспортные данные установлены. Специалисты Роспотребнадзора, сотрудники полиции и медицинские работники связываются с каждым, чтобы взять анализы на коронавирус, поместить под медицинское наблюдение и выдать предписание о самоизоляции.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Бердске не зарегистрировано случаев коронавируса. Два случая выявили в Новосибирске.

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