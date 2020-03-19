Вторую заболевшую коронавирусом выявили в Новосибирске 19 марта. COVID-2019 завезли из Италии

После повторных тестов, диагноз подтвержден. Симптомов ОРВИ у нее по-прежнему нет. Супруг пациентки остается дома, под медицинским наблюдением, его тесты отрицательные.

На самоизоляции женщина находилась с мужем, который прилетел вместе с ней из Италии

19 марта подтвержден второй случай заражения коронавирусом на территории Новосибирской области.

Как узнал «Курьер. Среда. Бердск» из сообщения регионального минздрава, 7 марта пациентка прилетела из Италии в Москву, оттуда прибыла утром 8 марта рейсом 2513 авиакомпании S7 в Толмачево. Служба московского Роспотребнадзора оперативно сообщила новосибирским коллегам информацию о пассажирке. Здесь ее сразу поместили под медицинское наблюдение по месту жительства. На самоизоляции женщина находилась с мужем, который прилетел вместе с ней из Италии.

-Клинических признаков инфекции все это время у пациентки не наблюдалось. После получения предварительных положительных проб на коронавирус, женщину госпитализировали в инфекционную больницу №1. Сегодня, после повторных тестов, диагноз подтвержден. Симптомов ОРВИ у нее по-прежнему нет. Супруг пациентки остается дома, под медицинским наблюдением, его тесты отрицательные, — сообщили в региональном минздраве.

Список пассажиров, летевших с пациенткой из Москвы в Новосибирск, их адреса и паспортные данные установлены. Специалисты Роспотребнадзора, сотрудники полиции и медицинские работники связываются с каждым, чтобы взять анализы на коронавирус, поместить под медицинское наблюдение и выдать предписание о самоизоляции.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Бердске не зарегистрировано случаев коронавируса. Два случая выявили в Новосибирске.