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Зачем трактор чистит тротуары утром по мерзлоте, нельзя это делать в обед?

21:10 19.03.2020
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А теперь вопрос, может лучше чистить с обеденного времени и люди с работы, с детского сада и т.д. не будут идти по воде.

В Яндекс.Район.Бердск написал Константин Г.:
Утром шел пешком по ул.Попова. На тротуарах работал трактор (маленький желтенький), чистил тротуары, терпеливо ждал пока пешеходы уйдут…… Но прочистить дорожки ему не удалось. Все замерзло в ЛЁД. Возможность пройти есть, но очень осторожно чтоб на льду не упасть. А теперь вопрос, может лучше чистить с обеденного времени и люди с работы, с детского сада и т.д. не будут идти по воде. Трактору будет работать легче, не на льду его рвать, а талый снег разгребать, которого утром уже не будет на дорожках. Быстрее до асфальта доскребет. Технику и топливо надо беречь, добиваться высокого КПД, как учили. Спасибо за заботу о жителях и возможность безопасно и удобно ходить по улицам.

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