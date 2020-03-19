Обманула на 1 млрд рублей под залог липовых активов столичный банк мошенница из Подмосковья

Женщина взяла кредит, предоставив поддельные документы. По ним она — владелица сети салонов, торгующих драгоценностями. При обыске у нее обнаружили 10 кг золота. Следствие полагает, что она была не единственной причастной к мошеннической схеме.

Жительница Подмосковья обманула столичный банк на миллиард рублей

В Москве возбудили уголовное дело в отношении 39-летней жительницы Подмосковья, обманувшей один из столичных банков на миллиард рублей, сообщает СК.

По данным следствия, подозреваемая создала целую сеть салонов, продающих украшения из драгоценных металлов и камней. Однако сделала она это только «на бумаге».

Мошенница сфальсифицировала документы, по которым она была владелицей нескольких фирм и большого количества драгоценностей, а затем обратилась с ними в один из коммерческих банков столицы.

Там, по данным СК, жительница Подмосковья оформила кредит под залог своих несуществующих активов на один миллиард рублей, что показалось сотрудникам банка адекватной суммой для женщины, владеющей таким бизнесом.

Тем не менее позже в банке обнаружили, что предоставленные предполагаемой мошенницей документы фиктивны.

ФСБ удалось задержать женщину – сейчас она находится под домашним арестом. На нее заведено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Следствие продолжает работу над выяснением деталей преступления – по данным СК, было проведено уже 20 обысков, в ходе которых у жительницы Подмосковья обнаружили 10 кг золота.

В правоохранительных органах предполагают, что подозреваемая не единственная участница мошеннической схемы. Личности остальных причастных устанавливаются.

Это не первый случай, когда мошенникам удавалось обмануть банк на крупные суммы. В Москве в августе 2019 года 22-летний житель столицы снял с чужого счета 10 млн 400 тыс. рублей, сообщали в СК.

По данным следствия, парень загримировался под другого человека и подделал его паспорт, после чего отправился в банк.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мошенник уверенной походкой подошел к одному из сотрудников, показал паспорт и заявил, что хочет закрыть вклад.

Парень оказался настолько похож на своего «двойника», что ему без сомнений выдали все хранящиеся на счету деньги, после чего аферист отправился домой.

Нашли его благодаря заявлению, которое в правоохранительные органы подал 28-летний житель Подмосковья – именно его сбережения украл подозреваемый. По данным следствия, о своем банкротстве мужчина узнал из сообщения от банка о списании всех денежных средств.

В полиции порталу «Русская газета» заявили, что такая кража не может быть случайностью. По мнению собеседника издания, предполагаемый мошенник должен был хорошо знать свою жертву, иначе он не смог бы так верно изменить свою внешность и подделать паспортные данные, а также не узнал бы точную сумму, лежавшую на счете.

При этом до задержания все украденные деньги подозреваемый успел потратить. Сейчас он находится в СИЗО – в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Спустя пару месяцев, в ноябре того же года полиция задержала 16 человек, подозреваемых в кредитном мошенничестве, от которого пострадали более тысячи человек. Предполагаемые аферисты действовали в Алтайском и Красноярском края, а также в Кемеровской и Новосибирской областях, сообщали в МВД.

По данным ведомства, подозреваемые находили людей, нуждающихся в крупных суммах денег, после чего представлялись сотрудниками фирмы, которая может помочь получить разрешение на оформление кредита.

За свои услуги предполагаемые аферисты брали проценты от необходимых «клиентам» сумм. При этом, чтобы их действия выглядели максимально правдоподобно, подозреваемые даже арендовали респектабельный офис.

По данным следствия, у каждого сообщника была своя «должность»: кто-то находил нуждающихся в деньгах, кто-то занимался непосредственно коммуникацией с «клиентами», а кто-то работал в импровизированном «колл-центре». У предполагаемых мошенников даже были SMM-специалисты, занимающиеся размещением рекламы услуг в интернете.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере». Четверо задержанных находятся в СИЗО – остальных отпустили под подписку о невыезде, передает Газета.ру.