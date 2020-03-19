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Болен коронавирусом князь Монако Альберт II

23:35 19.03.2020 Фото: wikipedia.org
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Его светлейшее Высочество князь Монако Альберт II, сдавший анализ в начале недели, положителен на COVID-19. Состояние его здоровья не вызывает никакой обеспокоенности.

Сюжет: Короновирус.Бердск.Вопросы
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Болен коронавирусом князь Монако Альберт II

Только строгое соблюдение правил позволит задержать распространение коронавируса

У князя Монако Альберта II выявили коронавирус, сообщается в коммюнике княжеского дворца.
«Его светлейшее Высочество князь Монако Альберт II, сдавший анализ в начале недели, положителен на COVID-19. Состояние его здоровья не вызывает никакой обеспокоенности», — говорится в документе.
Отмечается, что за здоровьем князя наблюдает врач. Альбер II продолжает работать из своего кабинета, он находится в постоянном контакте с членами правительства и ближайшими соратниками, заявили во дворце.

«Его Светлость просят население Монако соблюдать меры по ограничению передвижений и сократить до минимума контакты. Только строгое соблюдение правил позволит задержать распространение коронавируса», — подчеркивается в коммюнике.

Княжеский дворец продолжит и дальше публиковать информацию о состоянии здоровья 62-летнего монарха.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, распространившейся из Китая. По последним данным, по всему миру заразились около 220 тысяч человек, почти девять тысяч из них умерли.
Источник: РИА Новости
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